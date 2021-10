Maratona Mentana – Speciale Amministrative 2021: tutti gli ospiti del programma in onda lunedì 4 ottobre 2021 su La7

Come ogni tornata elettorale che si rispetti, imprescindibile l’appuntamento di La7 con la Maratona Mentana. Quest’anno, in occasione delle elezioni amministrative che hanno visto coinvolti 1157 comuni, Enrico Mentana ritorna con uno speciale non stop in onda oggi, lunedì 4 ottobre 2021, a partire dalle 14.15. Nel corso della trasmissione, il direttore del Tg La7 e il suo ricchissimo parterre di ospiti avranno modo di discutere dei retroscena dell’evento e degli scenari politici che prenderanno forma al termine di questa corsa al voto. E, soprattutto, analizzeranno e commenteranno tendenze e proiezioni in attesa del verdetto definitivo.

Maratona Mentana – Speciale Amministrative 2021: le cose da sapere sullo speciale in onda su La7 a partire dalle 14.15

Maratona Mentana – Speciale Amministrative 2021: cosa succederà nel corso della trasmissione

La lunga diretta partirà alle 14.15, subito dopo il telegiornale, e continuerà fino alle 00.50 (dichiarate), concedendosi una pausa di circa un’ora per lasciare spazio a Lilli Gruber con Otto e Mezzo. Enrico Mentana seguirà passo dopo passo la chiusura delle urne e tutte le dinamiche della giornata, con il contributo di inviati dalle principali sedi, da Milano a Bologna, passando per Torino, Napoli, Trieste e Reggio Calabria. Immancabile, ovviamente, il collegamento da Roma che, a quanto risulta dal profilo Instagram del giornalista, sarebbe stato affidato alle due teste di serie della redazione, Paolo Celata (presumibilmente incaricato di seguire exit poll e risultati della campagna elettorale di Virginia Raggi, sindaco uscente) e Alessandra Sardoni (che, invece, dovrebbe documentare quelli di uno dei competitor, il candidato del Partito Democratico Roberto Gualtieri). Il programma sarà scandito da una tabella di marcia quasi militare: alle 15 spazio alle tendenze, alle 15.40 alle proiezioni flash e, infine, dalle 15.55 fino a tarda notte alle proiezioni SWG su candidati e liste curate da Alessandra Dragotto e Rado Fonda e ai dati di spoglio.

Maratona Mentana – Speciale Amministrative 2021: gli ospiti della diretta

Tra diretta pomeridiana e prime time, si alterneranno in studio diversi ospiti. Tra questi, il direttore de Il Tempo Franco Bechis, la giornalista de La Verità Sabina Biraghi, il direttore de L’Espresso Marco Damilano, il vicedirettore di Huffington Post Alessandro De Angelis, il giornalista Paolo Mieli, il fondatore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, la giornalista e conduttrice di In Onda Concita De Gregorio, la direttrice de La Nazione Agnese Pini, la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, il giornalista e conduttore di Atlantide Andrea Purgatori, il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini e il giornalista del Corriere della Sera Tommaso Labate.