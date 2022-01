Maratona Mentana sull’elezione al Quirinale: orario e ospiti dello Speciale La7 oggi 24 gennaio

Per l’elezione del successore di Sergio Mattarella, Enrico Mentana scende in campo con lo Speciale Tg La7 – Elezione del Presidente della Repubblica, in onda questo pomeriggio, lunedì 24 gennaio 2022, a partire dalle 14.15. Come ogni Maratona Mentana che si rispetti, il direttore seguirà con attenzione la prima votazione e il successivo scrutinio e commenterà retroscena ed eventuali risultati assieme a un ricco parterre di ospiti del mondo dell’informazione nostrana.

Maratona Mentana: le cose da sapere sulla diretta in onda su La7 dalle 14.15

Speciale Tg La7 – Elezione del Presidente della Repubblica: cosa succederà nel corso dello speciale

La lunga diretta partirà dalle 14.15, appena dopo la conclusione del telegiornale, e proseguirà a oltranza, interrompendosi soltanto nell’intervallo dalle 20.00 alle 21.15 per lasciare spazio al notiziario della sera e a Lilli Gruber con Otto e mezzo. Attraverso una serie di collegamenti live coi due inviati di punta, i giornalisti Paolo Celata e Alessandra Sardoni, Mentana proverà a raccogliere informazioni, dettagli e indiscrezioni sulla prima seduta a Camere riunite, convocata per le 15 e alla quale parteciperanno deputati, senatori e delegati regionali. In attesa della fumata bianca (scenario che, a oggi, pare abbastanza lontano visto il mancato raggiungimento dell’intesa tra le forze politiche), alcune delle penne più note del giornalismo politico italiano ragioneranno sugli ipotetici scenari che potrebbero presentarsi nei giorni a venire e sui nomi dei potenziali candidati che, nelle ultime settimane, hanno iniziato a girare su web e giornali con una certa insistenza.

Speciale Tg La7- Elezione del Presidente della Repubblica: tutti gli ospiti della diretta

Tra diretta pomeridiana e prima serata, si alterneranno in studio diversi ospiti. Al momento non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale ma, dai social di Mentana, pare sia confermata la presenza del giornalista de L’Espresso Marco Damilano, della direttrice de La Nazione Agnese Pini, della giornalista de La Stampa Annalisa Cuzzocrea, del vicedirettore di Huffington Post Alessandro De Angelis, del giornalista Paolo Mieli, del fondatore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, del giornalista de Il Corriere della Sera Tommaso Labate, del direttore de Il Tempo Franco Bechis, della cronista politica Monica Guerzoni e del direttore dell’AGI Mario Sechi.

Speciale Tg La7 – Elezione del Presidente della Repubblica: dove sarà possibile vedere la Maratona

Il programma, oltre che in televisione, sarà disponibile anche in streaming sul sito web ufficiale di La7. Per chi, invece, fosse interessato a commentare o seguire la telecronaca sui social, basta fare riferimento agli hashtag #SpecialeTgLa7 e #MaratonaMentana su Twitter.