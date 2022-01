Maratona Mentana Quirinale: cosa sapere dello speciale di La7 in onda il 25 gennaio

Secondo appuntamento per la Maratona Mentana sull’elezione al Quirinale, oggi pomeriggio in onda dalle 14.15 su La7. Ospiti dello speciale Tg La7 – Elezione del Presidente della Repubblica, sin dai primissimi minuti del secondo “capitolo” di quello che Enrico Mentana definisce “romanzo Quirinale”, sono la direttrice de La Nazione Agnese Pini e il vicedirettore di Huffington Post Alessandro De Angelis, già presenti nella prima giornata di Maratona, che ora tornano quindi a seguire l’evoluzione del voto e le nuove ipotesi per quanto riguarda i possibili nomi proposti dalle varie parti politiche.

Enrico Mentana, con i vari ospiti e i contributi dei giornalisti Paolo Celata, Marinella Aresta, Alessandra Sardoni, continua dunque a raccontare votazioni e scrutini, commentando retroscena e riflettendo sui possibili futuri sviluppi dei vari incontri e dialoghi tra le differenti parti politiche. Come ieri, la diretta proseguirà a oltranza, con una pausa per il telegiornale della sera. Non sarà oggi, comunque, il giorno conclusivo, sottolinea Mentana, che parla di capitolo intermedio.

La Maratona Mentana è una sorta di appuntamento fisso in occasione dei grandi avvenimenti politici e non solo. Quasi una tradizione per molti. Qualcosa però sembra stia cambiando. La prima giornata di Maratona, infatti, ha fatto registrare ascolti bassi. E così è stato anche per quella Rai di Monica Maggioni, con ospiti Alberto Matano, Serena Bortone, Marcello Sorgi e Lucia Annunziata. Il Tg1 ha ottenuto il 12,5 per cento di share. La7, invece, il 5,1 per cento, con 782mila spettatori, nella fascia pomeridiana e 2.8 per cento, con 648mila spettatori, in prima serata. Non soltanto un problema di ascolti. La questione è più ampia. Lo scarso interesse è “mancanza” più profonda. É il tema che pare non interessare gli italiani, che hanno preferito soap, reality e programmi di intrattenimento, a dimostrazione della distanza, sempre più grande, tra cittadini e politica.