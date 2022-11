Domani torna la Maratona di New York, le cose da sapere

Domani 6 novembre torna la Maratona di New York, la prima senza limitazioni anti-Covid dall’inizio dell’emergenza sanitaria globale. Saranno circa 50 mila i partecipanti alla celebre 42 chilometri, che come sempre partirà dal ponte di Verrazzano per concludersi a Central Park, dopo aver toccato tutti e cinque i distretti della Grande Mela. Saranno 2.222 gli italiani che prenderanno parte alla 51esima edizione della Maratona di New York. Il numero risulta in forte calo rispetto ai 2.950 podisti iscritto all’edizione 2019, ovvero l’ultima pre pandemia. Un anno prima avevano sfiorato addirittura i 3.200.

Daniele Meucci, l’unico azzurro in gara

Alla gara agonistica parteciperà solo un professionista italiano: il 37enne pisano Daniele Meucci, per la terza volta a New York. Tre, come le maratone che avrà corso nel 2022 l’atleta toscano campione europeo nel 2014 a Zurigo: a febbraio ha corso a Siviglia dove, con 2h09.25, ha stabilito il suo primato personale, per poi concludere gli europei di Monaco di Baviera con un deludente al 14esimo posto in 2h14.22.

Maratona di New York, i favoriti

Meucci non figura certo tra i favoriti. A gareggiare con ambizioni di vittoria sono altri: in primis il keniota Albert Korir, vincitore nel 2021 con 2h08.22. E con lui il marocchino Mohamed El Araby, secondo a Central Park l’anno scorso. Tra i big con anche l’etiope Shura Kitata e il keniota Evans Chebet. Per quanto riguarda la gara femminile, occhi puntati sull’etiope Gotytom Gebreslase, campionessa mondiale a Eugene con 2h18.11, sulla keniota Peres Jepchirchir, che ha vinto a New York l’anno scorso, e alla sua connazionale Hellen Obiri, due volte iridata sui 5.000 metri con un personale di 1h04.22 sulla mezza maratona. Il montepremi complessivo ammonta 534 mila dollari, da dividere equamente tra i due sessi. I due vincitori guadagneranno 100 mila dollari, i secondi 60 mila, i terzi 40 mila.

Dove seguire la Maratona di New York

La 51esima edizione della Maratona di New York, che inizierà alle ore 14 italiane, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e anche in streaming su Rainews.it e Rai Play.