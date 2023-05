Marano, titolare della palestra trovato morto dai clienti

Il corpo di Paolo Nocera, 50enne, è stato trovato nella palestra di via Castel Belvedere, a Marano, Napoli, da alcuni clienti. Secondo le prime informazioni, l’uomo era riverso sul pavimento, con accanto delle tracce ematiche. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale e il medico legale. Al momento non è stato disposto l’esame autoptico.

Morto atleta e titolare di un palestra a Marano

Nocera, atleta campione italiano Wabba 2018 è stato anche giudice di gara e dirigente delegato per il sud Italia NBBUI. La notizia, che sta facendo il giro dei social, ha provocato diverse reazioni da parte di chi lo conosceva, e ne aveva profonda stima, come Pierluigi Borgia, presidente NAC Italia e coordinatore Naz. Movimento Sportivo N.B.B.U.I. International Founder: «In questi casi davvero le parole sono tutte superflue e la giovane età di questo ottimo atleta rende il tutto ancor più mesto. Ho conosciuto Paolo come valido giudice, coach e marito, in una mia gara, addirittura mi commosse, quando propose, anello alla mano, il massimo sodalizio alla bella Anna sul palco e ora sua moglie. Una pasta d’uomo, apparentemente burbero ma affabilissimo, generoso e da un cuore aureo, lo stesso che lo ha tradito stanotte. La mia famiglia e l’intero Organigramma Nac Italia abbracciano fraternamente la consorte e la NBBUI priva di un punto di riferimento».

Il cordoglio sui social

Anche il Vice Presidente NBBUI e formatore giudici, Grieco Omar, ha scritto in un post: «Stamattina il mondo del body building e della NBBUI è sconvolto, un caro amico fraterno purtroppo ci ha lasciato. Paolo Nocera, ci mancherai infinitamente, siamo sgomenti e sconvolti noi tutti… cercheremo di stare vicino in rispettoso silenzio alla tua dolce amata moglie, una abbraccio ovunque tu sia».