Maradona, messa all’asta la maglia della Mano de Dios

Quanto spenderebbero i fanatici del calcio per acquistare una maglia indossata davvero da Diego Armando Maradona nel corso della sua strabiliante carriera? Tanto. E adesso c’è anche un prezzo. La celebre casa d’aste britannica Sotheby’s ha annunciato che una particolare casacca indossata dal Pibe de Oro sarà messa all’asta, a una cifra astronomica: 4 milioni di sterline, cioè oltre 5 milioni di euro. Non una maglia qualsiasi, però, ma quella che Maradona ha indossato nei quarti di finale vinti dall’Argentina contro l’Inghilterra durante i Mondiali di Messico 1986. Gli appassionati di calcio ricorderanno la gara: fu doppietta per il numero 10, che realizzò il gol di mano e quello considerato il più bello della storia.

La maglia della Mano de Dios e del Gol del Secolo

Un vero e proprio cimelio per cui ogni appassionato farebbe follie. La maglia numero 10 dell’Argentina che Sotheby’s metterà all’asta “rischia” di salire a oltre 7 milioni di euro, proprio perché si tratta di un oggetto particolare. Con quella maglietta, Diego Armando Maradona ha prima segnato il gol di mano passato alla storia come la Mano de Dios. Poi ha raddoppiato, strabiliando l’Azteca con una rete da cineteca, in cui ha dribblato mezza squadra dell’Inghilterra prima di depositare in rete: il Gol del Secolo. Il proprietario del cimelio oggi è l’ex centrocampista inglese Steve Hodge, che ha scambiato la maglia con Maradona al termine del match.

Sotheby’s: «Ci sarà molta richiesta»

Riuscirà Maradona a battere un altro record, quello della cifra spesa all’asta per una maglia? La spesa più alta per un cimelio sportivo simile è stata registrata nel giugno 2019. Si tratta della maglietta indossata da Babe Ruth, leggenda del baseball, risalente al periodo tra il 1928 e il 1930. La cifra è stata di 5,64 milioni di dollari. Brahm Wachter, responsabile di Sotheby’s, non ha dubbi sull’appeal dell’oggetto. «Potrebbe esserci molta richiesta», ha dichiarato, «può andare a un museo, a un club, a collezionista o, forse, a qualcuno che vuole il meglio del meglio. La mano di Dio è davvero un momento singolare non solo nella storia dello sport, ma nella storia del ventesimo secolo. Un momento che va ben oltre il mondo del calcio, arrivato subito dopo il conflitto delle Falkland, e ha a sua volta ispirato libri, film e documentari».