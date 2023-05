Maradona, account Facebook hackerato: foto profilo di Pelé e messaggi macabri

L’account Facebook di Diego Armando Maradona è stato hackerato. Come conseguenza, è stata cambiata l’immagine del suo profilo, con una foto di Pelè e sono apparsi alcuni messaggi macabri e cinici che ironizzano sulla morte del grande calciatore. La famiglia del calciatore ha commentato: «Siamo spiacenti di informarvi che l’account ufficiale di Diego Maradona su Facebook ha subito un attacco informatico».

L’attacco hacker all’account Facebook di Maradona

Sull’account Facebook ufficiale del fuoriclasse argentino, sabotato dagli hacker, sono stati pubblicati dei messaggi misteriosi. Quello che ha fatto più scalpore faceva riferimento alla scomparsa del Pibe de Oro, avvenuta nel novembre del 2020: «Sapete che ho simulato la mia morte, vero?», si leggeva nel post pubblicato e in seguito rimosso. L’immagine del profilo di Diego Armando Maradona è stata sostituita da una foto del brasiliano Pelé, seguita dalla didascalia «Il mio grande idolo». La famiglia di Maradona ha subito confermato, attraverso il canale social Instagram, che si tratta di un attacco informatico. «Siamo spiacenti di informarvi che l’account ufficiale di Diego Maradona su Facebook ha subito un attacco informatico».

I messaggi controversi e di cattivo gusto

In queste ore sono apparsi diversi post strani sul profilo della stella argentina. Si passa dai riferimenti macabri come: «Non c’è coca qui in paradiso, solo Pepsi», seguiti dagli insulti a Cristiano Ronaldo «CR7 è uno stronzo, lunga vita a Messi», passando anche a commenti politici «a sostegno del presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador», e frasi goliardiche «Vivo in Indonesia». Infine, è apparsa anche una recensione sul profilo: «One Piece è meglio di qualsiasi altro anime attuale». Inoltre, ultimamente è stato pubblicato un altro enigmatico post sul profilo di Maradona: «Sono uno di quelli che ha accesso a questo account Facebook. Un account russo ha dato a persone random l’accesso a questo profilo. Si tratta di persone di vari paesi. Mi sono alzato e all’improvviso avevo accesso a questo account. Ho già segnalato la questione su Facebook e vi invito a segnalare per semplice rispetto di Diego». Chissà se verrà fatta luce sull’attacco hacker al profilo Facebook di Maradona.