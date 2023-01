La vita in diretta, lite tra Mara Venier e Marisela Federici su Gina Lollobrigida

Lite in televisione tra Mara Venier e Marisela Federici. Le due donne litigano su Gina Lollobrigida, la Venier ha chiamato in trasmissione per rispondere alla Federici e da lì è partito un acceso botta e risposta.

Mara Venier telefona a #lavitaindiretta e si scaglia contro Marisela Federici: "Mi fa orrore il tuo cinismo. Che ne sai di dolore e sofferenza, che stai sempre in villa a fare le feste?" pic.twitter.com/Cemj4iPqO5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2023

Le parole di Mara Venier contro Marisela Federici

Dopo le dichiarazioni di Marisela Federici su Gina Lollobrigida, Mara Venier è intervenuta alla trasmissione al telefono. Le sue parole sono state: «Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici, che ha parlato di situazione tragicomica». Poi la Venier ha continuato dicendo: «Vedi Marisela, di comico in questa storia non c’è niente, forse fa ridere solo a te, che vedo che stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere le persone che hanno voluto bene a Gina, perché noi l’abbiamo vissuta per tanti anni. Abbiamo vissuto il dolore… E quando Gina da me, nell’ultima intervista, dice ‘vorrei morire in pace’…».

La Federici ha poi interrotto la conduttrice dicendo: «Sì, ma non piangere però, scusa». A quel punto, la Venier si è inferocita e ha risposto: «Non piango, manco per niente. Mi fa orrore il tuo cinismo, Marisela».

La lite in diretta

La lite tra Mara Venier e Marisela Federici è continuata in diretta quando la contessa ha dichiarato: «Ti ringrazio per l’onore, ma purtroppo ognuno ha un modo di vedere la verità». Mara Venier ha risposto in modo adirato dicendo: «Ma tu che ne sai che stai lì a fare scene? Le verità di dolore, di sofferenza. Ma che ne sai di Gina? Ma che ne sai di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni? Ti trovo una donna molto cinica, in questa situazione».

Marisela Federici ha replicato: «Stare vicino a una persona è diverso da averla ospite in tv. Io ti ho sentito ed ero vicino a te, carissima Mara, nei pranzi dove Gina ti raccontava le sue intimità». Mara Venier ha tentato di rispondere con «Ma quando mai! Non ci sei mai stata. Ma Marisela, ma che stai dicendo?» e ha interrotto la telefonata, non aggiungendo altri dettagli.