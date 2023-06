Mara Venier alla madre di Alessandro Impagnatiello: «Sì signora, suo figlio è un mostro»

Aprendo la puntata di Domenica in del 4 giugno, Mara Venier ha voluto inviare un messaggio alla madre di Alessandro Impagnatiello, killer della compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. «Signora, lei ha fatto un’intervista dove ha detto: “Vi prego di perdonarmi, mio figlio è mostro”. Sì signora, suo figlio è un mostro», ha detto la conduttrice.

Il messaggio, che forse voleva essere in qualche modo di supporto a Sabrina Paulis, madre dell’assassino reo confesso, è invece sembrato di condanna. E per questo è stato fortemente criticato sui social. «A volte sarebbe meglio stare zitti», «Cosa non si fa per l’audience», «Alimenta solo il dolore di una donna», «Cara Mara, non sei una bella persona», alcuni dei commenti su Twitter.

LEGGI ANCHE: Pupo: «Io stressato come Impagnatiello ma non voglio uccidere moglie e compagna»

Mara Venier, le critiche sui social

«Eccoci qui, siamo arrivati alla 38esima puntata di Domenica in, ma io non posso non cominciare questa puntata rivolgendo un pensiero a Giulia Tramontano e al suo bambino Thiago. Giulia è stata uccisa, è una storia che abbiamo seguito tutti quanti noi, una storia agghiacciante che ci ha colpito in una maniera impressionante. Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino, vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di Domenica In alla famiglia di Giulia, al papà, alla mamma, alla sorella, al fratello, a quel papà e la mamma che non potranno essere i nonni di Thiago», ha detto inoltre Mara Venier in apertura di puntata.

Le scuse della donna in tv

La mamma di Impagnatiello, in un’intervista a La vita in diretta, in lacrime e sconvolta dalla vicenda, si era scusata con la famiglia della vittima condannando con durezza le azioni del figlio: «Mio figlio è un mostro, lo so. Chiedo perdono, da madre, a tutta la famiglia per aver fatto un figlio così».