Mara Sattei, vero nome, Fedez e X-Factor: chi è la cantante de La Dolce Vita

Cantante nota per aver partecipato ad Amici ed essersi esibita ad X-Factor, Mara Sattei è una delle tre voci della nuova hit estiva La dolce vita (le altre due sono quelle di Fedez e Tananai): vediamo chi è, qual è il suo vero nome e quali sono state le principali tappe della sua carriera sino ad ora.

Mara Sattei, chi è: il vero nome

Nata a Roma nel 1995, all’anagrafe figura come Sara Mattei. Come da lei svelato in un’intervista a Vanity Fair, lo pseudonimo è nato da un gioco di parole fatto su Facebook: “Anni fa volevo creare un profilo privato dove aggiungere solo gli amici stretti e alcuni di loro hanno iniziato a chiamarmi Mara per scherzo”.

Trasmessale dalla madre, cantante gospel, la passione per la musica è stata da lei coltivata sin da quando era piccola tramite lo studio di canto e pianoforte. “A cinque anni mettevo in piedi concerti improvvisati davanti a tutti i miei parenti e il mio primissimo regalo è stato un microfono giocattolo. La musica ha sempre fatto parte di me e la mia famiglia ha reso tutto più facile, mi sentivo compresa e ascoltata”, ha infatti dichiarato l’artista a Tv Sorrisi e Canzoni. Oltre a lei e alla madre, anche il fratello David (meglio noto al pubblico come The Supreme) è un musicista e i due collaborano spesso in vari progetti artistici.

Mara Sattei: Amici e X-Factor

Nel 2008, all’età di 15 anni, Mara ha aperto un canale YouTube dove si è esibita in brani di Drake e ha sperimentato diversi generi tra cui hip hop, urban e rap. Contemporaneamente ha suonato le sue canzoni in alcuni club romani e lavorato come babysitter a Londra per mantenersi.

Nel 2014 è iniziata la sua avventura all’interno dei talent show con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi: arrivata al serale, è però stata eliminata alla seconda puntata. Nel 2020 è invece salita sul palco di X-Factor, dove si è esibita con il brano Altalene. L’anno successivo è uscito il suo primo album intitolato Universo contenente quattordici tracce tra cui alcuni duetti.