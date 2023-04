A giugno i Coldplay torneranno in concerto in Italia con le date di Napoli e Milano. Mara Sattei e Al Habash sono le artiste che apriranno i live. La prima salirà sul palco nel capoluogo lombardo, la seconda in quello partenopeo.

Mara Sattei aprirà i concerti dei Coldplay a Milano

Grande evento musicale a giugno con il ritorno della band nel nostro paese, a Napoli il 21 e 22 giugno allo stadio Maradona e a Milano al San Siro dal 26 al 29 giugno. Ad annunciare che sarà l’artista che aprirà le date milanesi è stata la stessa Mara Sattei con un post sui social: «Big news posso finalmente annunciarvi che aprirò il concerto dei @coldplay a San Siro il 25/26/28/29 Giugno PAZZESCO davvero. Ci vediamo liiiiiiii».

La giovane cantante è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano Duemilaminuti scritto da Damiano David dei Maneskin e piazzatosi al sesto posto, e sta preparando il summer tour che toccherà molte città italiane. La notizia dell’apertura dei concerti di Milano rappresenta senza dubbio un altro grande successo per l’artista.

A Napoli l’opening ufficiale sarà Al Habash

Ad aprire le date napoletane sarà invece Laila Al Habash, cantante italiana di origini palestinesi nata nel 1998. Tra le migliori promesse musicali, ha all’attivo già un album, Mystic Hotel, e collaborazioni importanti con Coez e Niccolò Contessa. «Una gioia grandissima per me suonare prima di questa band iconica in una delle mie città preferite, per ben due serate in uno stadio magico come il Maradona», ha dichiarato la giovane.

Oltre a loro due, in apertura di tutte le date italiane ci saranno i Chvrches, band scozzese. Ricordiamo che tutte le date dei Coldplay sono sold out e, in attesa dei mega concerti, sarà possibile vedere al cinema, il 19, 20 e 21 aprile, Music of the Spheres Live at River Plate, la nuova versione del film-concerto trasmesso la prima volta a ottobre 2022 in 81 paesi.