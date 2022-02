Mara Maionchi quanti anni ha? Marito e figli

Produttrice discografica e conduttrice radiofonica italiana, Mara Maionchi è uno dei volti più noti nel panorama musicale nazionale: vediamo quanti anni ha, chi è suo marito e chi sono i suoi figli.

Mara Maionchi: quanti anni ha

Nata a Bologna il 22 aprile del 1941 (per errore è stata registrata il 23), la donna compirà a breve 81 anni. La sua carriera ha avuto inizio nella casa discografica Ariston Records dove ha avuto la possibilità di collaborare con diversi artisti tra cui Ornella Vanoni, Mino Reitano e Mario Guarnera. Dopo aver collaborato con Numero Uno, Dischi Ricordi, Fonit Cetra, nel 1983 ha fondato una propria etichetta insieme al marito (Nisa). Sempre con lui, nel 2006, ne ha creata un’altra totalmente indipendente dal nome Non ho l’età.

Mara Maionchi: il marito

Mara Maionchi è sposata dal 1976 con Alberto Salerno, paroliere e produttore discografico figlio di Nicola (anch’egli paroliere). Oltre all’amore, a legarli c’è dunque anche il lavoro che da anni continuano a svolgere insieme.

Salerno è noto soprattutto per aver scritto il testo del brano Io vagabondo, incisa dai Nomadi, e quello di altri successi come Bella da morire degli Homo Sapiens, Terra promessa di Eros Ramazzotti, Lei verrà di Mango, Donne di Zucchero Fornaciari e Io nascerò di Loretta Goggi.

Una delle collaborazioni più importanti della sua carriera, sia nella veste di autore che in quella di produttore artistico, è stata quella con Mango. Dal lavoro con l’artista lucano sono infatti nati cinque album e molti grandi successi tra i quali Lei verrà, La rosa dell’inverno e Il mare calmissimo, di cui Salerno ha scritto i testi. Come autore ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo vincendolo ben quattro volte: nel 1977 con Bella da morire degli Homo Sapiens, nel 1984 con Terra Promessa di Eros Ramazzotti, nel 1999 con Senza Pietà di Anna e nel 2003 con Per dire di no di Alexia. Insieme alla moglie ha inoltre scoperto Tiziano Ferro e prodotto i suoi primi tre album Rosso relativo, 111 e Nessuno è solo.

Mara Maionchi: i figli

Dall’amore tra Mara e Alberto sono nate due figlie, Giulia e Camilla. La primogenita, nata nel 1977, lavora a stretto contatto con la madre e la sorella, classe 1981, con cui ha fondato la Cimice Records. Della sua vita privata non sono noti molti dettagli se non che è mamma di due figli, Niccolò (2011) e Margherita (2018). Camilla ha invece inizialmente lavorato nel mondo della pubblicità per poi dedicarsi totalmente alla musica, prima con Non ho l’età e poi con Cimice. Nel 2015 ha dato alla luce la sua unica figlia Mirtilla.