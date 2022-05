Manuela Arcuri svela luogo e data del matrimonio: “Ci sposeremo a luglio”

Prossima alle nozze, Manuela Arcuri ha svelato i dettagli del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco: l’attrice ha reso noti data, luogo e testimoni dell’unione con il compagno a cui sta insieme da ormai 12 anni.

Manuela Arcuri: luogo e data del matrimonio

Intervistata dal settimanale Chi, a cui ha mostrato anche alcuni abiti da sposa, Manuela ha annunciato che si sposerà il 22 luglio 2022 al Castello Odescalchi, sul Lago di Bracciano. Un luogo che ha definito “ideale per coronare un amore e una favola a lieto fine”, lei che ha sempre sognato di vivere in un castello. Una cornice che andrà a coronare un momento di felicità che, ci ha tenuto a sottolineare, si è guadagnata con le sue sole forze: “Non c’è stato nessun principe azzurro ad aiutarmi ma sono stata fortunata, ho ottenuto quello che volevo e sono felice“.

Quella che sancirà la sua unione con Giovanni sarà una cerimonia classica e non particolarmente sfarzosa, alla quale parteciperanno le persone più vicine alla coppia. L’attrice ha infatti confidato di aver invitato esclusivamente gli amici, le persone che vogliono bene a lei e al futuro marito e coloro che sono stati di particolare importanza nella sua carriera. I testimoni saranno Alberto Tarallo, “il mio padre lavorativo a cui sono riconoscente”, e il presidente del Coni nonché amico Giovanni Malagò. Inutile dire che, per la coppia, l’emozione si sta già facendo sentire: “Siamo emozionati adesso, figurati quando saremo all’altare!”.

Manuela Arcuri: “Mio figlio fiero di essere l’unico”

Per Manuela e Giovanni si tratta del secondo matrimonio, dopo quello celebrato nel 2013 a Los Angeles. I due, che avevano paventato l’idea di avere un altro figlio, hanno confidato di non cercarlo per il momento: “Mattia ha 8 anni, sarebbe stato bello per lui avere un compagno di giochi. Ma sta benissimo così, coccolato e fiero di essere figlio unico”.