Manuel Locatelli è diventato papà: il post di Thessa e gli auguri della Juventus

Manuel Locatelli prova un’altra gioia dopo la vittoria della Juventus nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo. Infatti, il calciatore è diventato papà per la prima volta e ha voluto condividere sui social la sua gioia, mostrando anche la foto del nascituro. Ovviamente, la Juventus si è congratulata con lui e tra i tanti like al post social spuntano quelli dei compagni di squadra e non solo.

10.03.23 – Theo Locatelli

Il dono più grande della vita ❤️ pic.twitter.com/QTRX9b5yd7 — Manuel Locatelli (@locamanuel73) March 10, 2023

La nascita del primo figlio di Manuel Locatelli

Il calciatore Manuel Locatelli torna a sorridere, questa volta per una questione che non riguarda le sue prestazioni sul campo. Difatti, il centrocampista della Juventus è diventato papà per la prima volta. L’annuncio della nascita del piccolo Theo, questo il nome scelto per il nascituro, è stato dato dalla bella compagna del centrocampista bianconero, Thessa Lacovich, giovane imprenditrice di origine costaricana. Già a febbraio la compagna di Locatelli aveva postato sui social una sua foto con il pancione, segno che il parto era vicino. Per l’ex Milan, la grandissima gioia della nascita del figlio arriva nel day after del successo ottenuto all’Allianz Stadium di Torino nell’andata degli ottavi di finale di Europa League che vedrà la partita di ritorno giovedì 16.

Tanti auguri a Manuel Locatelli e Thessa per la nascita del piccolo Theo 💖 pic.twitter.com/5EQH9ZFIEO — JuventusFC (@juventusfc) March 10, 2023

L’annuncio ufficiale della Juventus e i tanti like ricevuti dal calciatore

«10.03.23 – Theo Locatelli. Il dono più grande della vita», accompagnato dalla emoji del cuore rosso: questa è la descrizione del post pubblicato da Thessa su Instagram accanto ad una foto del neo-arrivato. Tra i tanti like ricevuti spiccano quelli dei compagni di squadra di Manuel e non solo: Perin, Milik, Miretti, Danilo, Dybala, Pjanic, McKennie e Cristiana Girelli tanti altri. “Tanti auguri a Manuel Locatelli e Thessa per la nascita del piccolo Theo”, scrive invece la Juventus sul proprio account ufficiale Twitter augurando felicità di tutto cuore alla coppia neo genitore.