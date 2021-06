Manuel Bortuzzo, stasera il film chi sono i nuotatori del cast

La notte del 3 febbraio 2019 un colpo di pistola alla schiena stroncò la carriera di Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto italiano. Il ragazzo si trovava insieme alla fidanzata Martina a Roma, nei pressi di Piazza Eschilo, e fu raggiunto da un colpo di arma da fuoco. Il proiettile lo colpì alla schiena, provocandogli la paralisi. A bordo dello scooter da cui partì lo sparo viaggiavano Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, condannati in Appello a quattordici anni e otto mesi di reclusione. Processati con rito abbreviato, in primo grado gli erano stati inflitti 16 anni.

Stasera in onda su Canale 5 la prima tv del film su Manuel Bortuzzo

Questa sera, alle 21.45, Canale 5 trasmetterà in anteprima il film L’ultima gara. Nel cast sono presenti tre nuotatori d’eccezione, Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino ed Emiliano Brembilla. Alla regia, invece, l’esordio di Raoul Bova, anch’egli con un passato in piscina. La storia non sarà un racconto delle vicende di Bortuzzo, ma ne traccerà la determinazione. Anche tramite il suo aiuto, infatti, i campioni – nel ruolo di loro stessi – proveranno a compiere una grande impresa.

L’ultima gara, una storia di umanità e amicizia

Una toccante storia di umanità e amicizia legata ai valori dello sport, che la pellicola intende veicolare al pubblico. Nato a Trieste nel 1999, Bortuzzo era un mezzofondista. Si è formato a Treviso, ma ha affinato le sue qualità presso il centro sportivo di Castelporziano, a pochi chilometri da Roma. Il suo obiettivo era – e restano – le Olimpiadi. La lesione midollare non è completa e il nuotatore spera nella scienza medica per riuscire a coronare il suo sogno. Fu operato dal professor Agazio Menniti, primario di Neurochirurgia del San Camillo, morto lo scorso 2 maggio a seguito di un incidente sul Raccordo anulare di Roma.

Nel cast de L’ultima gara Rosolino, Magnini e Brembilla

Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Emiliano Brembilla contribuiscono a formare un cast d’eccezione, composto da professionisti del nuoto che hanno vinto tanto a livello mondiale e regalato all’Italia gioie indimenticabili.

Il ricco medagliere di Massimiliano Rosolino

Napoletano, 42 anni, Rosolino ha conquistato tre medaglie d’oro agli Europei di Helsinki, un oro nei 200 misti e un argento nei 400 metri stile libero e un bronzo nei 200 alle Olimpiadi di Sidney nel 2000, un’altra medaglia d’oro nella sua specialità – 200 metri misti – ai mondiali di Fukuoka. Nel 2004, inoltre, insieme a Magnini, Brembilla e Cercato, un bronzo nei 4×200 stile libero, prima medaglia olimpica italiana di una staffetta. Questi sono i titoli più rappresentativi di una carriera che lo ha visto primeggiare numerose volte.

Super Max, così lo chiamano i fans, ha fatto di recente l’inviato dell’Isola dei Famosi ed è diventato un protagonista nel mondo dello spettacolo. Legato sentimentalmente per circa tre anni a Roberta Capua, la sua attuale compagna è Natalia Titova, ballerina e docente russa conosciuta durante la partecipazione a Ballando con le stelle. La coppia ha due figli: Sofia Nicole e Vittoria Sidney.

Nel 2005 e nel 2007 Magnini re del mondo nei 100 metri

Filippo Magnini è stato due volte campione mondiale nei 100 metri nel 2005 e 2007. Ha conquistato altrettanti titoli in vasca corta. A questi titoli, si aggiungono 17 ori europei. Nato a Pesaro, ha 41 anni. Ha avuto una relazione durata sei anni con Federica Pellegrini, una storia interrotta dalla nuotatrice veneta. Oggi vive con Giorgia Palmas da cui ha avuto una bambina, Mia, nata il 25 settembre 2020. Squalificato nel 2018 per quattro anni – pena confermata in secondo grado – per uso o tentato uso di doping, il Tas di Losanna ha, successivamente, ribaltato la sentenza del tribunale antidoping italiano, prosciogliendolo da ogni accusa.

Per Brembilla 2 argenti e 2 bronzi ai Mondiali

Emiliano Brembilla, 42enne originario di Ponte San Pietro (Bergamo) ai Mondiali di nuoto ha conquistato 2 argenti e 2 bronzi, mentre nelle quattro Olimpiadi cui ha preso parte (dal 1996 al 2008), è salito sul podio solo in quelle di Atene 2004, vincendo il bronzo nella staffetta 4×200 metri stile libero. È sposato e ha due figlie, Viola e Margherita. Ha già recitato nel film Come un delfino.

Raoul Bova ha un passato da nuotatore

Anche il regista Raoul Bova ha trascorsi da nuotatore ed è stato campione nazionale giovanile sui cento dorso. Da militare, tra i bersaglieri è stato anche istruttore in piscina. Abbandonata la carriera sportiva, il 50enne romano, diplomato all’Isef, si è iscritto a una scuola di recitazione. È stato sposato con Chiara Giordano con la quale ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco. La coppia si è separata nel 2013. Oggi la compagna di Bova è l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales, conosciuta sul set di Immaturi – il viaggio. Dalla loro relazione sono nate due bambine: Luna e Alma.