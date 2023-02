Manuel Agnelli: moglie, figlia, X Factor, canzoni e duetto con gIANMARIA a Sanremo 2023

Manuel Agnelli sarà al Festival di Sanremo 2023. Più nello specifico, salirà sul palco dell’Ariston nella serata dei duetti e delle cover per accompagnare gIANMARIA. I due si sono conosciuti ad X Factor, quando il primo era uno dei giudici del talent e l’altro un concorrente. Ma chi é Manuel Agnelli e qual è la sua storia?

Chi è Manuel Agnelli: carriera, X Factor e canzoni

Nato a Milano il 13 Marzo del 1966, Manuel Agnelli é cresciuto a Corbetta, piccolo paese di provincia. Fin da giovanissimo si appassiona alla musica, così come alla letteratura e all’arte in generale. Il suo nucleo familiare d’origine, d’altronde, è estremamente legato al mondo dell’arte: suo madre è una pittrice di successo, mentre il padre è stato il presidente dell’Associazione commercio e turismo di Abbiategrasso.

Le sue passioni non lo distraggono dallo studio e, infatti, completa la scuola agraria e, quasi in contemporanea, dà vita agli Afterhours, gruppo che gli ha dato il successo. Con lui ci sono dall’inizio Alessandro Pellizzari e Lorenzo Olgiati, seguiti poi da Paolo Cantù. La band fa alternative rock e dal 1988 comincia a pubblicare dischi. La svolta arriva però nel 1995, quando esce l’album Germi che apre tutte le porte.

Nel 2016 Agnelli arriva al tavolo dei giudici di X Factor e fin da subito dimostra di essere un ottimo maestro, oltre che un grande artista. Molte le edizioni a cui partecipa, portando sempre un punto di vista originale e mai scontato alle esibizioni della sua squadra. Dalla sua ha anche il merito di essere stato il giudice dei Maneskin, all’inizio del loro percorso artistico. Al momento la sua esperienza nel talent sembra essere finita, con Agnelli che é tornato a produrre musica anche da solista. Nell’ultimo disco, inoltre, c’è un singolo cantato insieme alla figlia Emma, ovvero Lo sposo sulla torta.

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’artista è legato da anni a Francesca Risi, una donna che lavora nel campo della moda e che non ama apparire se non in poche occasioni ufficiali. A coronare il loro rapporto nel 2005 è arrivata Emma, a cui il padre è davvero legatissimo. «Sono un tenerone ma cerco sempre di essere un punto di riferimento. Ho capito che non ha senso voler essere suo amico o essere sensato a tutti i costi», aveva dichiarato l’uomo in un’intervista.