Manuel Achille Vallicella morto a 35 anni: addio al tronista di Uomini e Donne

Tre anni fa aveva perso la sua mamma. Ora la raggiunge Manuel Achille Vallicella, tronista di Uomini e Donne venuto a mancare in queste ore. Secondo l’amico e blogger Amedeo Venza: «Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a sé. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma. non ho parole Rip». Così scrive sul suo profilo Instagram. Tra gli amici più vicini c’è anche chi parla apertamente di suicidio, come Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore, amico fraterno di Manuel, che rivela al sito Biccy: «(…) si è tolto volontariamente la vita».

Manuel Achille Vallicella muore a 35 anni

A quanto si apprende, il ragazzo aveva perso la mamma tre anni fa. Un dolore incredibile, dal quale non si sarebbe più ripreso. «Non sono uno che esterna molto, anzi, ma volevo ringraziare tutte le persone che si sono ricordate di questa giornata . E tu Mamma so che mi guardi e sorridi con me 🖤… grazie mille davvero a tutti» aveva scritto in un post su Instagram il giorno del suo compleanno.

Il tronista era arrivato a Uomini e Donne nel 2016, per corteggiare Ludovica Valli. La storia non era partita, anche se i due avevano vissuto bei momenti insieme a favore di telecamera.

Il cordoglio sui social

«Perché lo hai fatto 😢 rip che tristezza eri un bravo ragazzo ti ho seguito a uomini e donne 😢 che la terra ti sia lieve e che dio ti porto in gloria» scrive un’utente sul profilo Instagram del tronista. «Adesso sei nelle braccia di tua madre la persona che piú ti ama ❤️riposa in pace» scrive un’altra.

«Con immenso dolore al cuore ❤️ spero solo che ora sia tra le braccia della mamma. Buon viaggio ❤️» si legge ancora. Il tronista era molto amato dal suo pubblico.