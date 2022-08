La Mantide stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sulla serie

Carole Bouquet è protagonista de La Mantide, serie francese in prima visione su Canale 5 stasera 30 agosto alle 21,30. La trama racconta la storia di una serial killer che dopo 25 anni esce dall’isolamento per aiutare la polizia a rintracciare un nuovo assassino che intende emularne i crimini. Il tutto a una condizione ben precisa, che potrebbe però avere forti ripercussioni sulla vita della cittadinanza. Nel cast anche Pascal Demolon e Fred Testot. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

La Mantide, trama e cast della serie stasera 30 agosto 2022 su Canale 5

La serie tv francese si compone di sei episodi, che Canale 5 trasmetterà nel corso di tre serate. Dopo la premiere di stasera 30 agosto, con le prime due puntate in prima visione, seguiranno due appuntamenti domani 31 agosto e lunedì 5 settembre con l’atteso finale. Protagonista de La Mantide è Jeanne Deber (Carole Bouquet), serial killer in carcere da 25 anni per i suoi crimini in tutta la Francia. L’inizio della narrazione la vede abbandonare l’isolamento per aiutare la polizia transalpina a rintracciare e stanare un altro omicida che sembra volerne emulare le azioni efferate. A proporle il piano è stato il sovrintendente Ferracci (Pascal Demolon), poliziotto responsabile della sua cattura. La donna ha accettato subito di buon grado, imponendo però una sola condizione. Suo interlocutore dovrà essere il figlio Damien (Fred Testot), nel frattempo divenuto poliziotto nella speranza di redimere i peccati di sua madre.

Nel secondo episodio de La Mantide, la polizia sembra riuscire a identificare il nuovo serial killer con un uomo di nome Baptiste Severin. Funzionario pubblico dalla vita apparentemente comune, sarebbe capace di commettere anche gli omicidi più efferati. La sua fuga spinge però Damien ad accusare sua madre Jeanne di essere in contatto con l’uomo e di averlo controllato sin dall’inizio. Sperando di testimoniare la sua innocenza, la donna fa di tutto per rimettere gli agenti sulla pista giusta tanto che si avvicinano sempre più al fuggitivo. Un oscuro segreto sul suo passato però rischia di minare ogni certezza.

La Mantide, qualche curiosità sulla serie stasera 30 agosto 2022 su Canale 5

Volto principale della serie francese è Carole Bouquet, attrice ed ex modella francese che ha preso parte a più di 40 film in carriera. Spesso nel ruolo di femme fatale, ha iniziato a recitare con Quell’oscuro oggetto del desiderio del 1977 di Luis Brunuel. Ha poi vestito i panni della Bond Girl Melina Havelock al fianco di Roger Moore in Solo per i tuoi occhi (1981). Suo figlio Dimitri, avuto dal defunto marito Jean-Pierre Rassam, è marito di Charlotte Casiraghi, secondogenita della principessa di Monaco Caroline. Nel promuovere la serie La Mantide, ha detto di aver accettato il ruolo perché «nonostante il carattere mostruoso, Jeanne cerca di recuperare il rapporto con suo figlio». Fra le location della serie francese spicca indubbiamente il prestigioso Château de Villette a Condécourt, nella regione dell’Île-de-France, qui divenuto il penitenziario di massima sicurezza in cui la protagonista sconta la sua pena.