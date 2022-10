Manteneva moglie e figli con i soldi dell’amante: dovrà restituire 150 mila euro

A Cesenatico (Rimini), il Tribunale ha condannato un 68enne a restituire 158mila euro all’amante, soldi che lui utilizzava per mantenere moglie e figli. La donna aveva versato la somma all’uomo nel corso degli ultimi dieci anni, ignara dell’esistenza della ‘seconda famiglia’. La svolta è avvenuta quando la vittima della truffa, insospettita dalle frequenti assenze dell’uomo giustificate come trasferte di lavoro, ha dato a un investigatore privato l’incarico di scoprire cosa nascondesse il suo compagno.

Manteneva moglie e figli con i soldi dell’amante: scoperto e denunciato

A Cesenatico (Rimini) un uomo di 68 anni manteneva moglie e figli con i soldi della sua amante. Lei era all’oscuro di tutto, perfino dell’esistenza della ‘seconda famiglia’. Negli ultimi 10 anni la donna aveva prestato al compagno circa 158mila euro, per aiutarlo a risolvere quelle che lui diceva essere difficoltà economiche legate al lavoro. Negli ultimi quattro mesi, tuttavia, le richieste di lui si erano fatte più insistenti, fino a diventare vere e proprie minacce.

Contemporaneamente, la vittima della ‘truffa’ aveva iniziato a nutrire dei sospetti. L’uomo accampava scuse ormai poco convincenti per le sue continue assenze, giustificate da ‘impegni di lavoro all’estero’. Un pomeriggio lei lo aveva anche colto in compagnia di un’altra donna – la moglie – in un negozio. A quel punto ha ingaggiato un investigatore privato, che ha scoperto il tradimento del truffatore senza scrupoli.

Scoperto l’inganno, la donna di molti anni più giovane dell’uomo, gli ha comunicato di voler troncare la loro storia. Lui però non volendo rinunciare all’ultimo aiuto non ha esitato a minacciare pesanti ripercussioni se non avesse staccato l’ennesimo assegno. L’uomo è stato dunque condannato a una pena di tre anni e quattro mesi per minacce nei confronti dell’amante che non intendeva effettuare l’ultimo bonifico da 2.500 euro. Inoltre, l’ultima sentenza lo obbliga a restituire i 158mila euro versati tramite bonifici, ai quali mancherebbero gli altri 50mila dati in contanti.

La somma per cui il Tribunale ha disposto la restituzione e che potrà essere recuperata in caso di mancata liquidità mettendo all’asta i beni dell’estorsore, è stata calcolata sulla base dei bonifici con causale “per prestito” in possesso della signora. .