Manovra, promossi e bocciati tra i protagonisti della battaglia alla Camera

Alla fine il fiume è arrivato al mare. È una frase che chi ha frequentato la Camera durante la sessione di Bilancio si è sentito ripetere spesso. A dirla il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, che ogni volta che giornalisti e addetti ai lavori gli chiedevano conto dei tempi della manovra, piuttosto frastagliati, come noto, rispondeva: «Avete mai visto un fiume che non arriva al mare?». E ora che il fiume è arrivato al mare, proviamo a vedere chi sono stati i protagonisti. Un po’ come avevamo fatto qualche settimana fa, prima dell’inizio dell’iter parlamentare.

Il leghista Freni, grande manovratore ma un po’ troppo accentratore

Uno di questi è stato proprio Freni. Stacanovinsta in commissione dove è stato quasi sempre lui a rappresentare il governo e grande manovratore (è il caso di dirlo) per conto della Lega, ha fatto pesare la sua esperienza dopo essere stato sottosegretario, sempre all’Economia, durante l’esecutivo Draghi. Certo, non sono mancate le critiche al suo operato (accusato dagli alleati di essere troppo accentratore e poco coordinato con gli altri ministeri), ma sicuramente è stata una figura chiave.

Pella di Forza Italia, l’uomo del dialogo con le opposizioni

Un altro elemento centrale si è rivelato essere Roberto Pella di Forza Italia. Anche in questo caso è pesata l’esperienza della seconda legislatura, tutelando in molti casi il collega Giuseppe Mangialavori, presidente di commissione. E in confronto agli altri relatori è stato il più centrale, rispetto a una non pervenuta Silvana Comaroli, leghista, e un impacciato Paolo Trancassini, di Fratelli d’Italia, (ma di lui torneremo a parlare dopo). Pella è stato sicuramente il più dialogante con le opposizioni, con cui ha da subito cercato un accordo per un percorso ordinato della manovra, ma a lungo inascoltato. Con i giornalisti parlamentari è stato assai disponibile, dispensando informazioni utili.

A lui si deve in parte lo sblocco dell’esame, dopo ore di stallo. Quando è corso in sala del Mappamondo – dove si riuniva la commissione Bilancio – urlando ai giornalisti che la maggioranza aveva rinunciato alla norma sul condono per gli evasori (sponsorizzata dal collega di partito, Francesco Paolo Sisto), ha di fatto tranquillizzato le opposizioni e sbrogliato la situazione che in quel momento si era incagliata.

Lucaselli (Fdi) ha oscurato i colleghi di partito e relatori

Infine, lato maggioranza, una citazione merita Ylenja Lucaselli di Fdi. Di fatto ha oscurato il collega di partito e relatore, Paolo Trancassini, essendo il vero semaforo (luce verde per questa norma, rossa per quest’altra) del partito di maggioranza. Inoltre è stata la pedina di raccordo tra i parlamentari e il governo (e anche facendo passare in secondo piano il ministro per i Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani).

Come lotta Marattin: il renziano sempre in prima fila, pure contro il fax

Ma passando all’opposizione, menzione meritano – per distacco – Luigi Marattin (Italia viva-Azione) e Marco Grimaldi (Alleanza verdi e sinistra). Marattin è stato sicuramente il più vulcanico dei parlamentari fuori dal perimetro della maggioranza. Una rissa più che sfiorata con Trancassini alle ultime battute in commissione e una furibonda lite (ancora si sente l’eco delle urla) con la sottosegretaria al Mef, Sandra Savino, ma anche diversi meriti.

Questa legge di bilancio solo in questo modo surreale poteva finire, stanotte. https://t.co/vFwZmOWJjE — Luigi Marattin (@marattin) December 24, 2022

È stato lui a smascherare la maggioranza sugli emendamenti presentati in extremis, tanto da costringere il presidente della Camera di turno, Giorgio Mulè, a dover ammettere che la comunicazione per il termine dei sub emendamenti era avvenuto addirittura via fax («Ancora il fax usate?»). Ed è stato ancora lui a costringere il sottosegretario Freni, incalzato da continue domande, a dover ammettere che la 18app, l’incentivo ai neo maggiorenni per l’acquisto di prodotti culturali, sarà in vigore anche nel 2023, nonostante gli annunci di cancellazione della maggioranza.

La sorpresa Grimaldi (Alleanza verdi e sinistra): preparato su ogni emendamento

Ma se ci si poteva aspettare il protagonismo di Marattin (esperto di finanza pubblica e già consigliere di Matteo Renzi a Palazzo Chigi), una delle sorprese è stata Marco Grimaldi di Alleanza verdi e sinistra. Politico praticamente da sempre, già consigliere comunale a Torino dal 2006, poi consigliere regionale, si è preparato su ogni emendamento tanto da poter intervenire in commissione su ogni proposta di modifica dell’opposizione. Anche lui perfettamente a suo agio coi giornalisti, nonostante sia al primo mandato, è stato battagliero sulla norma che liberalizza di fatto la caccia ai cinghiali (uscendone perdente). Ma è un nome da segnarsi. Nel deserto dell’opposizione, di uno così se ne sentirà parlare.