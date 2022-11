Manovra, chi sono le figure chiave ora che approda in parlamento

Dopo l’approvazione della manovra in Consiglio dei ministri, ora la palla passa al parlamento che dovrà esaminare e approvare il testo. I gruppi stanno mettendo a punto le squadre che si occuperanno del dossier. Servono figure di riferimento, attività di coordinamento tra le forze di maggioranza, raccordi con il governo. Si tratta, quindi, di figure chiave che lo diventano ancora di più in questa fase. Per due motivi principali: i tempi rapidi con cui la manovra deve essere approvata in parlamento (il via libera definitivo deve arrivare prima del 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio) e per i margini strettissimi di modifiche parlamentari. L’ipotesi è quella di lasciare spazio a un solo emendamento per deputato (l’esame parlamentare inizierà infatti dalla Camera, con il Senato relegato al ruolo di notifica tra Natale e Capodanno). Il calcolo è facile: 400 proposte di modifica, di cui la maggior parte destinate alla bocciatura con i conseguenti, e inevitabili, nervosismi dei deputati. E quando in commissione volano i fogli degli emendamenti, anche gli alleati presentano proposte sgradite, le opposizioni provano a tirare i trabocchetti, si arriva fino a tarda sera e per giungere a un compromesso c’è bisogno di un team pronto a intervenire e sempre presente. Non è che puoi chiamare Giorgia Meloni o il ministro Giancarlo Giorgetti. Bisogna risolvere le questioni sul campo e in fretta. Per questo è importante, anzi fondamentale, capire a chi rivolgersi.

Fratelli d’Italia: il relatore potrebbe essere Ylenja Lucaselli o Paolo Trancassini

La parte del leone la fa Fratelli d’Italia. Ovvio, è il gruppo di maggioranza dentro la maggioranza. Il più nutrito e necessariamente il più attento alla manovra firmata dal capo. E allora, Luca Ciriani, nel suo ruolo di ministro per i Rapporti con il parlamento sarà chiamato a giocare un ruolo chiave. Anche all’interno del gruppo. C’è poi Maurizio Leo, viceministro all’Economia e titolare del dossier fiscale (in cui rientra anche la rottamazione delle cartelle, per intenderci). Una presenza forte che non si poteva non notare al banco degli oratori della conferenza stampa post Cdm, dov’era seduto anche il titolare del dicastero (che un vice ministro sia presente alla conferenza stampa sulla manovra, in effetti, è abbastanza insolito). Da segnare anche i nomi di Ylenja Lucaselli e Paolo Trancassini. Uno dei due potrebbe rivestire il ruolo di relatore, la figura che tiene le fila dell’iter parlamentare e ruolo di raccordo ufficiale con il governo. I due arrivano dall’esperienza barricadera della scorsa legislatura, tutta all’opposizione da membri proprio della commissione Bilancio, teatro di esame vero della manovra.

Lega: la figura centrale è quella del sottosegretario Federico Freni

Per il Carroccio, certo, i supervisori sono il leader, Matteo Salvini, e il titolare dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Ma la figura centrale è quella di Federico Freni. Sottosegretario a via XX settembre, quindi di Giorgetti, l’avvocato esperto di diritto amministrativo è alla sua seconda manovra. Anche nel governo Draghi, infatti, ha ricoperto il ruolo di sottosegretario al Mef, dando prova di buone capacità di mediazione all’interno della grande coalizione. Sarà lui a tenere le fila della Lega e a coordinare e supervisionare l’iter parlamentare del gruppo.

Forza Italia: fari sul discusso Giuseppe Mangialavori, vicino alla Ronzulli

Più articolata la situazione in casa Forza Italia. Non solo perché dal gruppo azzurro sono arrivate le critiche maggiori alla manovra (delusi per l’aumento delle pensioni minime che arriveranno a 600 euro, ma si puntava alla cifra tonda di 1.000 euro), ma anche per la frammentazione dei gruppi. Qui, comunque, il nome da segnare sul taccuino è quello di Giuseppe Mangialavori. L’azzurro è il presidente della commissione Bilancio, dove, come detto, avviene la parte principale dell’esame. Mangialavori, come emerso più volte durante le giornate di formazione del governo quando era dato come possibile sottosegretario, è uomo vicino alla capigruppo al Senato, Licia Ronzulli. Anche lei viene indicata come figura chiave per gli azzurri per questa manovra. Insieme all’altro capogruppo, Alessandro Cattaneo. Centrale anche il capogruppo in commissione, Roberto Pella. Viene data più defilata, almeno al momento, la sottosegretaria al Mef in quota FI, Sandra Savino. Chissà se anche lei si ritaglierà un ruolo.