La manovra finanziaria è legge, via libera anche della Camera

La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla manovra finanziaria con 355 favorevoli e 45 contrari. Ora il provvedimento è legge. Dopo l’approvazione in Senato, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorsi, il 28 dicembre il testo era approdato a Montecitorio dove ha ricevuto la fiducia posta dall’esecutivo. Nel testo, il rifinanziamento dei bonus energetici per l’edilizia, il taglio dell’Irpef, la lotta alle delocalizzazioni aziendali.

Gli emendamenti alla manovra presentati in commissione Bilancio alla Camera erano circa 400, di cui 203 dichiarati inamissibili. Nessuna delle modifiche, a quanto si apprende, è venuta da gruppi della maggioranza. La commissione ha votato il mandato al relatore, nel testo trasmesso dal Senato. Il provvedimento è poi passato all’attenzione dell’Aula. Dopo la fiducia si è votato sugli articoli con il voto definitivo che ha dato l’ok alla manovra.

Manovra finanziaria, confermato il taglio delle tasse

Confermati gli 8 miliardi di euro messi in campo per il taglio delle tasse. Cambia così il sistema del prelievo fiscale: le aliquote passano da cinque a quattro e saranno al 23 per cento per i redditi fino a 15mila euro, al 25 per cento per i redditi tra 15mila e 28mila euro, al 35 per cento tra 28mila e 50mila euro e al 43 per cento oltre i 50mila euro. Per i redditi fino a 15mila euro resta il bonus Renzi da 100 euro, che rimane, almeno in parte, anche fino a 28mila euro.

L’irpef slitta a marzo

Le addizionali regionali e comunali all’imposta sull’Irpef slittano a marzo. Il termine finora previsto era fissato al 31 dicembre 2021. La modifica consentirà di adeguare le legislazioni regionali e delle province autonome alle modifiche in materia di Irpef previste dalla Legge di Bilancio. Inoltre saranno circa 835mila lavoratori, autonomi e professionisti con partita Iva, che non dovranno più pagare l’Irap

Rinviate plastic tax e sugar tax

Con uno stanziamento di 650 milioni, la plastic tax e la sugar tax sono rinviate al 2023. Ci sarà più tempo, inoltre, fino a sei mesi, per pagare, senza interessi di mora e sanzioni, le cartelle notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022.

Sconto per i lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti, con redditi fino a 35mila euro all’anno (2.692 euro lordi al mese) potranno beneficiare, in via eccezionale, di uno sconto dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali. Il taglio si applica per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022

Via libera alle norme contro le delocalizzazioni. Le regole si applicano ai datori di lavoro con almeno 250 dipendenti. Qualora decidessero di procedere alla chiusura di una sede, con minimo 50 licenziamenti, dovranno, almeno 90 giorni prima, comunicare per iscritto l’avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, ai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico e all’Anpal. L’azienda dovrà poi elaborare un piano per limitare gli effetti derivanti dalla chiusura sui lavoratori.