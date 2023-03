Manlio Valenti morto a 36 anni: è finito con l’auto contro il muro

Tragedia a Marsala, un uomo di 36 anni, Manlio Valenti, ha perso la vita perché vittima di un incidente stradale. L’uomo avrebbe perso il controllo del suo veicolo e si è schiantato contro un muro in via Vecchia Mazara, nella zona della periferia sud della città.

La dinamica dell’incidente di Marsala

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Manlio Salvatore Valenti, di 36 anni. Infatti, sul luogo dell’incidente ora ci sono gli operatori della squadra antinfortunistica dei vigili urbani che si stanno occupando di effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze di coloro che hanno potuto assistere alla scena. Ad ogni modo, secondo una prima ricostruzione, Manlio Valenti era alla guida della sua Lancia Y e improvvisamente ha sbandato, perdendo il controllo del veicolo. Successivamente è andato a scontrarsi contro un muro di cinta in tufo presente sulla strada, via Vecchia Mazara. Non è ancora chiaro come Manlio abbia perso il controllo del veicolo e abbia provocato l’incidente fatale per lui. La speranza è quella di poter ricostruire chiaramente la dinamica dell’incidente magari visionando anche le immagini di telecamere o dash cam nelle vicinanze.

L’arrivo dei soccorsi e la morte di Manlio Valenti

L’impatto dell’auto di Manlio Valenti è stato violentissimo: il veicolo ha colpito il muretto con il tettuccio e poi è ricaduta sulle quattro ruote al centro della carreggiata, dopo essersi ribaltata. Sul luogo sono arrivati poco dopo gli operatori del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo di 36 anni e aiutarlo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Manlio Valenti era molto noto nella zona di Marsala visto che era il figlio di Biagio Valenti, medico ed ex sindaco di Petrosino. Sui social in molti hanno espresso cordoglio e incredulità per la sua scomparsa.