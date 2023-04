Manila Nazzaro: età, figli, Lorenzo Amoruso e biografia dell’ex Miss Italia

Manila Nazzaro è una conduttrice televisiva e radiofonica nonché attrice teatrale ed ex modella. Ha vinto Miss Italia nell’edizione del 1999 e ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2021.

Manila Nazzaro: biografia e carriera

La conduttrice è nata il 10 ottobre 1977 a Foggia. Dopo essersi diplomata all’istituto tecnico si era iscritta alla Facoltà di Medicina dell’Università di Chieti, ma poi ha deciso di dedicarsi alla carriera dello spettacolo. Prima di vincere la sua edizione di Miss Italia, aveva già tentato di partecipare come Miss Puglia nel 1996. Nel 1999 comincia a studiare recitazione presso il Teatro Azione di Roma con l’insegnante Isabella Del Bianco, attrice teatrale e direttrice artistica.

Tra il 2000 e il 2003 la showgirl ricopre alcuni ruoli in molte rappresentazioni: è in Casa di bambola di Ibsen, Tre sorelle di Cechov e nell’Antigone di Jean Marie Lucien Pierre Anouilh. Nella stagione 2004-2005 prende parte allo spettacolo teatrale diretto da Carlo Nistri, Scanzonatissimo, e nel 2007 è di nuovo a teatro con Bed and Breakfast. Nella stagione successiva partecipa allo spettacolo Sex and Italy, una piccola storia d’Italia attraverso il sesso.

Diventa poi inviata per il programma Mezzogiorno in famiglia, in onda su Rai 2, dal 2014 al 2016, riuscendo poi ad affiancare nel 2017 Massimiliano Ossini. Nello stesso periodo comincia a collaborare con RTL 102.5 che le affida il programma Pane, amore e Zeta Weekend in onda su Radio Zeta. Nel 2020 è concorrente, insieme al compagno Lorenzo Amoruso, del reality show condotto da Filippo Bisciglia Temptation Island.

Manila Nazzaro: figli e Lorenzo Amoruso

Per quanto riguarda la vita privata, Manila ha avuto una relazione con l’ex calciatore Francesco Cozza. I due si sono sposati nel 2005 e dal loro matrimonio sono nati Nicolas e Francesco. La coppia si è separata nel 2017 perché la showgirl ha scoperto che il marito aveva nel frattempo una famiglia parallela.

L’ex velina, nello stesso periodo, aveva scoperto di avere un carcinoma all’utero e, dopo essersi ripresa (sia dalla separazione ma soprattutto dalla malattia), aveva ritrovato l’amore con Lorenzo Amoruso, ex calciatore ora dirigente sportivo. Pochi mesi fa, dopo cinque anni d’amore, la coppia, pronta a convolare a nozze, ha attraversato un momento di crisi e si è separata. Alla base dell’addio ci sarebbe stata la troppa voglia di apparire di lui, dimenticandosi della loro relazione.