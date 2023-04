Manila Gorio candidata sindaco a Bari: è la prima transgender in Europa

Manila Gorio, conduttrice del talk Il Punto in onda su Antenna Sud, sarà candidata a sindaco di Bari per le elezioni amministrative 2024. A dare l’annuncio è stata lei stessa durante la sua festa di compleanno, sorprendendo i circa 400 ospiti tra cui diversi esponenti politici provenienti da tutta la Puglia. È il primo candidato sindaco transgender che ci sia mai stato in Europa.

Manila Gorio candidata sindaco a Bari

La conduttrice ha costituito un movimento politico civico chiamato Bari Città Libera e la sua candidatura vuole rappresentare tutti quei cittadini scontenti della politica attuale ed essere la voce di tutti quelli che non hanno la forza di ribellarsi, dei più bisognosi e degli indifesi. In una nota diffuisa alla stampa si legge: «Con la sua politica attiva vuole difendere la cultura barese e le bellezze che ci sono. Riqualificare i tanti quartieri della periferia di Bari (quartieri dormitorio) e creare tante strutture sportive per togliere i bambini e i ragazzi dalla strada».

E ancora: «Mettere la faccia in politica significa assumersi una responsabilità personale, essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, rischiare il certo con l’incerto. Essere criticata e offesa per le proprie idee e per quello che oggi sono o per chi rappresento. Rassicurare i cittadini con il proprio volto e con la propria competenza, perché i cittadini oggi hanno bisogno di fidarsi».

«Non sarò una meteora»

Praticante giornalista e conduttrice, la Gorio ha parlato della sua candidatura come del riscatto di una persona che è riuscita ad avere il sostegno di tutta la società civile. «Scendo in politica perché voglio impegnarmi per rappresentare chi ha bisogno o almeno ci provo. Non voglio fare la meteora», ha dichiarato. Turismo, lavoro e giovani saranno i capisaldi del suo programma.