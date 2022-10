Conte, Letta e Calenda non fanno pace nemmeno sulla pace

Non riescono a fare pace neanche sulla pace. Volete una rappresentazione plastica della frammentarietà dentro la politica italiana, pure quando l’argomento dovrebbe unificare invece che dividere? Basta prendere le iniziative di Movimento 5 stelle, Partito democratico e Azione per manifestare simbolicamente contro la guerra di Vladimir Putin in Ucraina. I tre partiti – che si sono corteggiati più volte prima dell’inizio della campagna elettorale, quando poi si sono mandati a quel paese per correre da soli e spianare la strada alla destra – a parole si dicono più o meno allineati sulle stesse posizioni anti-conflitto, eppure al momento dei fatti prevalgono i distinguo e la voglia di andare per conto proprio o mettere il capello su questo o quel corteo.

Manifestazione pacifista a Roma il 5 novembre

Tutto era iniziato con Giuseppe Conte che aveva bruciato gli altri sul tempo, annunciando una grande manifestazione pacifista a Roma il 5 novembre, a cui stavano partecipando anche Arci e Acli: già che c’era, oltre alla difesa del popolo ucraino il leader grillino ha voluto cogliere l’occasione per scendere in piazza in un colpo solo anche a protezione del reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia dei cinque stelle, e della Costituzione messa a repentaglio delle mire presidenzialiste del prossimo governo guidato da Giorgia Meloni. Circa 500 realtà sociali e sindacali scenderanno in piazza per rivendicare pace ma anche diritti e lavoro al grido “Non per noi ma per tutte e tutti”.

Letta sotto l’ambasciata russa, Calenda a Milano

Peccato che a Enrico Letta non sia piaciuto essere stato fregato sul tempo dall’ex alleato di governo. E così il segretario uscente dei dem avrebbe intenzione di presentarsi giovedì 13 ottobre alle 18.30 alla mobilitazione lanciata da un gruppo di sigle pro Ucraina sotto l’ambasciata russa, prendendo in contropiede Conte, ma di fatto rompendo anche il fronte della pace. Poteva mancare Carlo Calenda? Ovviamente no, e il leader – assieme a Matteo Renzi – del Terzo polo non si è certo accodato ma ha rilanciato una terza occasione per scendere in piazza: un grande corteo a Milano. «Conte porterà in piazza le persone che sono a favore della resa degli ucraini e quindi non della pace, perché se tu voti contro l’invio delle armi e contemporaneamente chiedi la pace stai chiedendo la resa», ha detto il numero uno di Azione davanti ai giornalisti in Senato. «Noi siamo invece per il supporto agli ucraini e contemporaneamente per l’apertura di un negoziato che non li porti alla resa ma che nasca dal fatto che si riconosce che l’invasione russa è stata fermata e deve continuare a essere fermata». Conte però la vede diversamente: «La nostra posizione non è ambigua, ferma condanna della Russia, anche degli ultimi attacchi missilistici, e sostegno alla popolazione Ucraina a cui riconosciamo il diritto all’autodifesa. Ma il problema è che è scomparso il negoziato di pace che per noi e l’unica via d’uscita». Vogliono la pace, ma la vogliono diversamente e in luoghi differenti. Poi ci si chiede perché la Meloni ha avuto gioco facile a vincere le elezioni.