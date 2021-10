No Passeran

Nel corso della notte sono state arrestate 12 persone coinvolte nelle violenze squadriste durante la manifestazione No Green Pass di sabato a Roma. Dopo gli scontri dello scorso anno contro il lockdown, il 9 ottobre tra fumogeni, bandiere tricolore e saluti romani i neofascisti sono tornati in azione aizzando il corteo No Green Pass, arrivando a occupare la sede della Cgil. Tra gli arrestati anche i vertici di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore rispettivamente responsabile nazionale e capo romano della formazione neofascista. Castellino, pluridaspato, era già stato fermato e portato in questura nella serata di sabato. Come riporta La Repubblica, già un mese fa la polizia aveva perquisito le case di Castellino e di altri dirigenti di Fn trovando bastoni, fumogeni e striscioni No Pass.

Il dem Fiano: «Presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti»

«Basta violenza dei gruppi neofascisti. L’assalto fascista di ieri alla sede nazionale della Cgil non è che la goccia che fa traboccare il vaso». Lo ha dichiarato in una nota il deputato dem Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera. «Forza Nuova», ha continuato Fiano, «è un movimento dichiaratamente fascista, in questi anni sempre alla guida dei peggiori risvolti violenti delle manifestazioni di piazza, i cui dirigenti pluripregiudicati si fanno beffe dello Stato e della legge contravvenendo alle restrizioni a cui dovrebbero essere sottoposti, come ieri il loro responsabile di Roma, Giuliano Castellino. Domani stesso presenteremo, alla Camera, come Partito Democratico, una mozione urgente che chiede al governo lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti per decreto, ai sensi della Legge Scelba. Non è più possibile tollerare questo insulto continuo ai valori democratici della Costituzione. Queste violenze non possono passare sotto silenzio».

Cgil, Cisl e Uil organizzano una manifestazione antifascista il 16 ottobre

La stessa richiesta arriva dai sindacati Cgil, Cisl e Uil che organizzeranno sabato 16 ottobre a Roma «una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia». È quanto si legge in una nota congiunta dei segretari generali delle tre Confederazioni sindacali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri. «L’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil», aggiungono i tre leader sindacali, «è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere sciogliendole per legge». «È il momento», concludono Landini, Sbarra e Bombardieri, «di affermare e realizzare i principi e i valori della nostra Costituzione. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini e le forze sane e democratiche del Paese a mobilitarsi e a scendere in piazza sabato prossimo».

Landini: «L’assedio della sede della Cgil è un atto di offesa alla Costituzione»

Per Maurizio Landini l’assedio di ieri della sede della Cgil è stata «una ferita democratica, un atto di offesa alla Costituzione nata dalla Resistenza, un atto che ha violentato il mondo del lavoro e i suoi diritti». E ha ribadito: «Quello di ieri è un disegno preordinato di gruppi organizzati che hanno messo in campo un’azione squadrista e fascista».

Salvini: «Solidarietà alla Cgil per l’attacco subito»

Solidarietà alla Cgil su Twitter anche da parte di Matteo Salvini. «Solidarietà alla Cgil per l’attacco subito, sono vicino a lavoratrici e lavoratori che difendono, pacificamente, i loro diritti e le loro libertà», ha scritto il segretario della Lega.