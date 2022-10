Scontri alla Sapienza tra studenti e polizia per un convegno con Fratelli d’Italia e Capezzone

Alla facoltà di Scienze Politiche della Sapienza una protesta organizzata dagli studenti si è trasformata in occasione di scontro con la polizia. Tutto è nato dal convegno organizzato per la mattinata di oggi da Azione Universitaria. Invitati, tra gli altri, anche Daniele Capezzone e Fabio Roscani, esponente di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù Nazionale. La protesta è degenerata e secondo le prime informazioni filtrate dai social ci sarebbero stati anche degli studenti feriti, dopo violenti scontri con i poliziotti, intervenuti in tenuta anti sommossa.

All’interno dell’Università la Sapienza un corteo antifascista di studentə viene caricato dalla polizia a presidio della facoltà di scienze politiche da stamattina. pic.twitter.com/gRC691mfzK — Michele Tortorelli (@torto_michele) October 25, 2022

Cori e striscioni: «Fuori i fascisti dalla Sapienza»

A raccogliere le prime notizie sugli scontri è stato il quotidiano Roma Today. Secondo quanto raccontano gli studenti, già dalle prime ore alcuni accessi alla facoltà erano chiusi e le forze di polizia erano schierate a protezione dell’ingresso. Tutto è degenerato quando i manifestanti hanno tentato di accedere, con cori e striscioni con scritto «fuori i fascisti dalla Sapienza». I poliziotti, in tenuta anti sommossa, avrebbero colpito con i manganelli gli studenti vicini. Uno di questi ha tentato di forzare il blocco e secondo il quotidiano è stato ammanettato a terra e portato all’interno, in una sala chiusa da una saracinesca. Secondo Repubblica, almeno un manifestante sarebbe stato identificato perché bloccato mentre stava per colpire con un’asta un agente.

I collettivi: «Non accettiamo violenza, atlantismo, razzismo e sfruttamento»

Gli studenti dei collettivi in protesta hanno spiegato la propria posizione: «Dopo che l’Università e la rettrice Polimeni hanno legittimato per anni la presenza di organizzazioni fasciste, dopo l’insediamento del Governo Meloni, è arrivata anche la risposta delle forze dell’ordine e dell’apparato repressivo che hanno manganellato violentemente gli studenti antifascisti. Non accettiamo che vengano legittimate violenza, atlantismo, razzismo e sfruttamento». A manifestare sono stati circa 2mila.