Le maniche alla ‘Bridgerton’ nuovo must dell’estate

Poche serie tivù come Bridgerton sono riuscite a influenzare la moda con un’estetica che, per quanto apparentemente anacronistica, è stata in grado di ritagliarsi uno spazio perfetto nelle collezioni e sulle passerelle degli stilisti contemporanei. Fino a imporre un vero e proprio trend che, tra TikTok e Instagram, ha segnato il ritorno dello stile neoclassico e macinato numeri da record. Eppure, non è ancora finita qui: per quanto in estate sia complicato indossare pomposi vestiti in stile impero, fascinator carichi di piume e lunghi guanti in seta, il regencycore non ha alcuna intenzione di mollare il colpo. E, tra gli abiti più interessanti proposti dai brand per la bella stagione, fanno capolino modelli con maniche a sbuffo degni delle protagoniste del period drama targato Netflix.

È arrivata l’ora delle maniche in stile Bridgerton

Sebbene le silhouette sdoganate da Daphne, Penelope ed Eloïse fossero già ben presenti nell’identità di marchi di haute couture come Cecilie Bahnsen, Erdem e Simone Rocha, l’impatto delle storie di Julia Quinn e di pellicole cinematografiche cult come Orgoglio e Pregiudizio ha fatto sì che diventassero virali, raggiungendo un bacino d’utenza ben più ampio della nicchia degli addetti ai lavori e dei fashion victim.

Così, tra un episodio e l’altro, i must del guardaroba delle dame della Reggenza Inglese sono finiti al centro di un’operazione di revisione che ha regalato loro nuova vita, mescolandosi a dettagli moderni e, talvolta, a elementi di street style. Proprio come accadrà, a detta dei trend forecaster, con le maniche a lanterna, destinate a impreziosire mini dress con scollo a V o quadrato, abiti chemisier a fiori o a fantasia e scenografici vestiti in tulle monocolore. Perfetti per le occasioni speciali o per una giornata in città, tra passeggiate e shopping.

Una tendenza che coinvolgerà collezioni insolite

Ma non finisce qui. A detta degli esperti, infatti, la manica Bridgerton finirà per monopolizzare anche le linee più inaspettate. Come quelle premaman che, arricchite di particolari stravaganti ed estrosi, si riempiranno di capi perfetti per le future mamme alla ricerca di un compromesso tra glamour e comodità. O quelle più naïf che, seppur lontane dai codici romantici e dal gusto strutturato propagandato dalla serie, riusciranno a declinarla in chiave pop su baby doll e slip dress velati, senza stravolgere il proprio dna.

Anche il fast fashion cede al trend

Per chi, invece, avesse un budget più limitato, nessun problema: anche il fast fashion ha ceduto al fascino della tendenza. Aje, ad esempio, è una delle aziende che ha convertito la manica bombata in una caratteristica imprescindibile delle proprie creazioni. Così come Mango e Zara non si sono limitati ad apporla soltanto sugli abiti ma hanno provato a testarla anche su camicette, top e t-shirt. Ideali da abbinare a un pantalone cargo o a un jeans largo, magari a vita bassa, per fare un salto nell’era Regency e, contemporaneamente, rimanere al passo coi tempi.