Mangia vongole raccolte in spiaggia e si sveglia paralizzata: «Pensavo di morire»

«La mia testa ha iniziato a intorpidirsi e mi sentivo stordita. Non riuscivo a parlare chiaramente e mi chiedevo cosa stesse succedendo. Poi ho iniziato a perdere la sensibilità alle mani e alle braccia, respiravo a fatica. Credevo sarei morta». Così la raccontato la sua terribile esperienza una donna a Little Wahi, nel comune di Maketu, in Nuova Zelanda. Infatti, questa cittadina si trova proprio nelle isole più a nord, affacciate sull’Oceano Pacifico. La donna mangia delle vongole che aveva trovato in spiaggia, ma si ritrova paralizzata.

Mangia vongole prese in spiaggia, la testimonianza

La zona è nota anche come Baia dell’Abbondanza, anche perché è ricca di fauna. Quindi, le vongole si possono trovare e raccogliere in spiaggia. In più, nelle vicinanze c’è anche un fiume. La donna aveva deciso di cucinare le vongole trovate e di mangiarle, per poi riposarsi pochi minuti dopo. Quando si è risvegliata, però, non è riuscita a muoversi. Il motivo è nelle difese naturali delle vongole. Infatti, questi molluschi rilasciano una tossina velenosa, che va a paralizzare i potenziali predatori.

Per fortuna, una volta avvertiti i primi sintomi, la donna è riuscita a chiamare il figlio, che ha lanciato l’allarme. La signora è stata poi trasferita al Pronto Soccorso. La diagnosi è stata di sindrome da molluschi bivalvi.

La tossina a cui non si fa caso

La tossina che causa questa paralisi è la saxitossina. La persona inizia ad avvertire dei primi formicolii, ma la paralisi può raggiungere le vie respiratorie, quindi la patologia è potenzialmente letale se non si agisce in tempo.

La donna ha potuto raccontare la sua esperienza alla stampa locale. Per evitare queste situazioni, è preferibile scegliere le vongole in commercio. Infatti, prima della distribuzione le vongole subiscono un trattamento che impedisce di produrre le tossine.