Maneskin: il make up no gender fa tendenza nel mondo

I Maneskin fanno tendenza anche in fatto di make up. Il loro trucco genderless, gender-free, ungendered, gender-friendly o androgino che dir si voglia impazza sui social ad impatto mondiale, in testa TikTok.

Il fenomeno è esploso anche alle nostre latitudini sdoganato proprio dall’esempio del gruppo rock tra i più seguiti dalle nuove generazioni.

I videotutorial del titolo «mi trucco come i Maneskin» sono seguiti da migliaia di ragazzi.

I Maneskin sdoganano il trucco da uomini

Imprescindibili nuovi dettagli di stile per lui sono gli smalti colorati, i rossetti dark, le matite, gli ombretto e i glitter per occhi i nuovi must per lui.

E così mentre alle giovanissime piace il nude look e si mostrano sui social affaccendate a farsi trattamenti in chiave skincare come pulizia, protezione e nutrimento della pelle ma senza un filo di maquillage, ora a truccarsi ci pensa lui.

Al trucco genderless è stata dedicata una sessione al OnBeauty by Cosmoprof Worldwide, la fiera dell’estetica internazionale svolta alla fiera di Bologna che ha ospitato la guru del trucco dei Maneskin, Chantal Ciaffardini.

Il trucco no gender lanciato dai Maneskin

Ad Ansa Ciaffardini ha dichiarato: «I teenagers sono i più fertili al trucco no-gender, che scoprono sui social che sono la loro fonte di ispirazione primaria. Si identificano nei loro beniamini in ogni parte del mondo, che fanno outing, che sono fluidi, che giocano col look in nome dell’inclusività e che diventano sempre più numerosi e, soprattutto, truccatissimi».

Anche la società di ricerche di mercato globale Mintel evidenzia la crescente attrattiva per i prodotti gender-neutral e gender fluid. «Quasi un terzo (31per cento) dei consumatori» scrive Mintel, «afferma di voler sperimentare prodotti per la cura della persona creati per generi diversi, arrivando a oltre la metà (52%) dei Millennial (di età compresa tra 26 e 43 anni) negli Stati Uniti»

Secondo Ciaffardini «Per la gen Z il trucco al maschile è già sdoganato. I giovani uomini si truccano per correggere imperfezioni, apparire più sexy o per trasgredire. Lo fanno anche per fare qualcosa di diverso e perché hanno assorbito gli esempi dei loro idoli di TikTok, Youtube o Instagram che lo fanno. Hanno voglia di sperimentare e l’aspetto ha sempre più importanza per comunicare la propria personalità».