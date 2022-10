I Maneskin spoilerano sui social il loro nuovo singolo The loneliest

I Maneskin hanno reso nota parte del testo del loro nuovo singolo dopo un tour internazione andato molto bene. La nuova canzone si chiama The Loneliest e dovrebbe essere una ballata un po’ dark. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo singolo.

Maneskin, come suona il nuovo singolo

Al momento, non si sa nulla sul nuovo singolo. Si parla solo di una nuova ballata, che dovrebbe essere più dark, quindi dovrebbe essere più lontano dalla sonorità energica che i Maneskin ci hanno offerto con Supermodel. Anche in questo caso, la canzone sarà completamente in inglese.

Per saperne di più sul nuovo singolo, si dovrà attendere il prossimo 7 ottobre, quando la canzone uscirà ufficialmente. Oltre a questo, la canzone si potrà già ordinare in anticipo. Il gruppo ha ottenuto un grande successo nelle ultime tappe a Milano, gli scorsi 27, 28 e 29 settembre. Lo scorso 24 settembre, i ragazzi si sono esibiti a New York, prima degli headliner Metallica. L’evento ha portato oltre 2,4 miliardi di dollari e ha avuto la partecipazione anche di: Charlie Puth, i Jonas Brothers, Mariah Carey, Mickey Guyton e Rosalía.

Parte del testo della nuova canzone

I Maneskin hanno reso nota parte della nuova canzone, in attesa dell’arrivo ufficiale il prossimo 7 ottobre. Mentre i fan sono in attesa di scoprire il nuovo singolo, la band si sta organizzando anche per i prossimi tour mondiali e i diversi impegni internazionali e in Italia. Ecco l’estratto del nuovo singolo.

You’ll be the saddest part

of me a part of me

that will never be mine

It’s obvious tonight is be the loneliest

You’re still the oxigen

I breathe I see your face

when I close my eyes

It’s torturous tonight

is gonna be the loneliest.

Molti fan nei commenti si sono chiesti quando i Maneskin torneranno a cantare in italiano. «The POWER this could of had it it was in Italian» si legge in un commento.