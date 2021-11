American Music Awards, Maneskin presentati tra spaghetti e polpette: scoppia la polemica

Non c’è giornata che trascorra senza parlare di loro. I Maneskin sono costantemente al centro del dibattito, merito di un successo clamoroso ma anche delle situazioni contingenti che spesso accompagnano le loro esibizioni. Da un lato la notizia che a presentare le nomination per i Grammy questa sera ci saranno anche loro dall’altro l’American Music Awards che non smette di far discutere.

We’re sooo excited to help announce the @RecordingAcad #GRAMMYs nominations on Tuesday, Nov. 23. Tune in to watch live on https://t.co/i3nz8CI1k3 @ 9am PT to find out who is nominated! pic.twitter.com/hUNp6hBDhb — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 23, 2021

Dopo lo smoking con tanto di papillon, per fare il verso al senatore Pillon, è la volta della presentazione fatta dalla rapper Cardi B. Nelle ultime ore, infatti, sono divampate le polemiche, conseguenza delle parole e della scenografia usate per introdurre sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles la band romana.

Cardi B tra spaghetti e vino: la presentazione dei Maneskin all’American Musica Awards

Cardi B appare infatti seduta al tavolo delle più classiche trattorie italiane, con tanto di tovaglia a quadretti bianchi e rossi. Davanti a se ha un piatto di spaghetti alle polpette e l’immancabile fiasco di vino. Immediate le reazioni dei fan su Twitter: «Stereotipi ne abbiamo?», ha cinguettato qualcuno. «Gli italiani sono molto più di un piatto di pasta, gli ha fatto eco un altro utente», evidentemente arrabbiato.

Ok, ok so we should introduce all the american bands, with a scenography of a school and the children with guns… — PieroMano (@pieromano) November 22, 2021

Tra coloro che non l’hanno presa affatto bene anche chi, forse un po’ eccesivo, propone di rispondere con la stessa moneta: «Potremmo introdurre le band americane con la scenografia di una scuola e bambini con le pistole». Insomma se i Maneskin per il momento non hanno commentato in alcun modo la vicenda, i loro fan sono decisamente più attivi sui social.

Leggi anche: Le parodie più famose di Zitti e buoni