Maneskin, sold out in due ore i biglietti del Tour europeo

Dici 2021 e dici… Maneskin! Dalla vittoria a San Remo all’incoronazione all’Eurovision Song Contest, il gruppo romano ha preso tutto quello che poteva. E anche di più: in due ore tutte le date del tour europeo sono andate sold out. Alla faccia dei “maligni” d’oltralpe, che avrebbero voluto contestare la vittoria dei ragazzi romani alla competizione continentale. In questo caso si può proprio dire che sarebbe stato meglio se fossero stati “Zitti e buoni”. O di tutti i sanremesi “duri e puri” che hanno storto il naso per il podio più rock’n roll che la cittadina ligure ricordi.

Loud kids on tour 2022: tutto sold out!

Anche i detrattori si devono arrendere: i Maneskin piacciono, e di questo ormai non si deve stupire più nessuno. I numeri sono dalla loro: il “Loud kids on tour 2022” partirà da Londra domenica 6 febbraio e si concluderà a Riga il 14 marzo.

In mezzo Belgio, Lussemburgo, Polonia, Austria, Francia, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Olanda, Ucraina, Russia, Estonia: 16 date tutte esaurite durante le quali Damiano David – voce -, Victoria De Angelis – basso -, Thomas Raggi – chitarra – ed Ethan Torchio – batteria – incendieranno i palchi, ribadendo che anche in Italia si suona il rock!

Maneskin Live: 14 date in Italia

Ma anche il nostro Paese potrà godere del sound del gruppo: quattro date a dicembre tra Milano e Roma – sold out, of course -, mentre dal 20 marzo al 9 luglio (nuova data, i più fortunati riusciranno ad accaparrarsi gli ultimi biglietti disponibili) il “Maneskin Live” farà tappa a Bologna, Assago, Napoli, Firenze, Torino, Bari, Verona, per finire in grande al Circo Massimo. Un totale di 14 show!

E con Iggy Pop e i Rolling Stone…

Ma sembra che ai quattro romani tutto questo successo non basti: e l’incoronazione è arrivata dalla leggenda Iggy Pop, 74 anni e una carriera che l’ha portato dritto dritto nella celeberrima Rock’n Roll Hall Of Fame. I Maneskin, infatti, hanno avuto l’onore di incidere una nuova versione di “I wanna be your slave” proprio con il rocker americano, che alterna la sua voce a quella di Damiano. Sarebbe proprio il caso di dire “siamo fuori di testa”!

E che dire dell’ultima pensata dei giovani romani? La copertina del loro nuovo disco riprende quella dell’album “Sticky Fingers”: che omaggio per i Rolling Stone!