Maneskin, perché le stroncature Usa non centrano il punto

I Maneskin non sono rock. Roma non è certo famosa per il rock. Questi un paio di passaggi della recensione, si intuirà non esattamente lusinghiera, che il magazine un tempo più cool d’America, Pitchfork, ha dedicato al quartetto romano che da un paio d’anni a questa parte sembra (o sembrava) intenzionato a dominare il mondo, almeno quello della musica.

A firmare il tutto Jermey D Larson. Voto 2 su 10. Il succo del testo, sempre che sia sensato anche solo parlarne prendendo alla lettera un magazine che si autodefinisce la voce più credibile della musica – magazine che partito con un allure cool degna di nota è passato velocissimamente dal ruolo di giovane promessa eletta sin da subito venerato maestro salvo poi passare al ruolo di solito stronzo nel giro di un niente (le accuse di radicalchicchismo lì sotto gli occhi di tutto, accuse quasi sempre benriposte) – è che i Maneksin non sono rock, che sono terribili, che la voce di Damiano David è fastidiosa, la scrittura di testi imbarazzante, le composizioni monocorde, il tutto costruito a tavolino dall’industria discografica e dai brand, Gucci su tutti, che hanno voluto venderci i tre ragazzi e la ragazza romani come alternativi, ma nessuno ha capito bene alternativi a cosa. Una stroncatura senza se e senza ma, vengono non a caso tirati in ballo gli Spin Doctors, chi c’era ai loro tempi può ben capire, che lascia qualche perplessità nel lettore. Perplessità che già aveva lasciato la stroncatura altrettanto decisa di The Atlantic, uscita proprio a ridosso del lancio di Rush!. Ricorderete tutti il matrimonio celebrato da Alessandro Michele a Palazzo Brancaccio, al cospetto di Machine Gun Kelly, Paolo Sorrentino e un manipolo di altri vip.

I rockettari indignati per le collaborazioni con Tom Morello e Iggy Pop

Anche in quel caso ripresa con dovizia di sottolineature da parte della stampa nostrana, lasciata fuori dalle porte del medesimo Palazzo Brancaccio e quindi piuttosto ben predisposta a sottolineare – è sicuramente il caso di The Atlantic (magazine talmente centrale per la stampa italiana che c’è chi ne ha parlato come fosse una rivista che si occupa, appunto di rock) meno di Pitchfork, decisamente più noto ma anche decisamente ormai poco accreditato – ogni nota negativa, vedi anche la sparata fuori tempo massimo di Uto Ughi. Nel mentre la band ha toccato la vetta in svariate classifiche in giro per il mondo, certo non in quante ci si sarebbe potuto o dovuto aspettare, visto la mole di investimenti caricati su questo progetto, ma non certo in odor di flop. A lato di queste stroncature, poi, i lamenti dei rockettari anche solo cultori del genere e non addetti ai lavori per la presenza come ospite del brano Gossip, lo si è visto con loro anche al recente Festival di Sanremo, di Tom Morello, storico chitarrista dei Rage Against the Machine, vissuta come un tradimento: come può un artista radicale come lui essersi venduto per un pugno di lenticchie, come in precedenza era capitato anche a Iggy Pop? Il punto è che, seppur la stampa internazionale, nel novero andrebbe messo anche Rolling Stone US che però è stato più ironico che crudele e comunque meno tranchant, abbia espresso dure reprimende o anche solo dubbi nei confronti del rock offerto da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas (in ordine rigorosamente di importanza), e seppur i cultori del rock non abbiano lesinato critiche anche piuttosto violente, anche solo per un’analisi terra terra ce n’è abbastanza per meravigliarsi, non tanto della mole di attacchi più o meno sentiti, quanto per il fatto che tutti vertano su alcuni passaggi che sono quantomeno discutibili.

Gli autori della band sono pop, così come il manager Ferraguzzo e il produttore Max Martin

Attenzione, non si vuole qui difendere la band, quanto piuttosto inquadrare Rush!, loro terza e al momento ultima fatica, lì dove andrebbe collocata. Partiamo dalla base. A scrivere buona parte delle canzoni di questo lavoro, oltre i quattro ragazzi romani, tutti avrete visto l’ormai trita e ritrita scena di loro che suonano a via del Corso – parte portante della narrazione che li vuole sì usciti da un talent, ma con una lunga gavetta alle spalle, beata ingenuità – un team di autori di matrice squisitamente pop, gente che ha scritto o prodotto hit di artisti che col rock non hanno nulla a che fare. Del resto, a produrre il lavoro due nomi, altrettanto poco riconducibili al rock. Se il nome di Fabrizio Ferraguzzo, loro storico produttore e anche manager da che i quattro hanno portato a casa l’Eurovision Song Contest, con tanti saluti a Marta Donà che li aveva accompagnati fino a quel momento dalla vittoria di X Factor fino a quella di Sanremo, potrebbe suonare scontato (lui che è sempre stato con loro, ma che a ben vedere si è sempre mosso a suo agio nel pop italiano, solo e esclusivamente pop), leggere quello di Max Martin, oggi come oggi l’hitmaker forse più potente in circolazione, e intendo in circolazione al mondo, impressiona, perché siamo parlando di un top player assoluto, sì, ma anche lui sempre distante dal rock. Quindi, punto primo: dire che chi pratica un pop suonato in maniera forse ascrivibile al rock esteticamente non sia abbastanza rock, converrete, lascia abbastanza il tempo che trova, come dire che uno che gioca a basket non può essere considerato un gran calciatore.

La musica oggi si sostiene più con il product placement che con le entrate di Spotify

Gucci. Sembra che essere brandizzati Gucci sia un problema, perché il rock è attitudine che in qualche modo viene ricondotta a una modalità che evidentemente tuttora è considerata eversiva, manco fossimo negli Anni 50, quando i giovani scoprivano il sesso e la voglia di ribellarsi, almeno per qualche ora, alle regole. Far notare come da lungo tempo moda e rock, questo rock, che poi è un pop giusto appena distorto, vadano di pari passo dovrebbe suonare lapalissiano. Perché la musica si sostiene con i product placement ben più che con le scarse entrate di Spotify. Il matrimonio di cui sopra, celebrato dall’ex talento di maison Gucci, per altro, era marchiato proprio da Spotify mondo, e per fugare ogni dubbio su quanto scrivo, scusate l’invasione di campo, ero uno dei pochissimi critici musicali italiani invitati all’evento (evento cui non ho preso parte, però). E perché la discografia è una industria che negli ultimi decenni, a causa della pirateria dovuta all’ingresso in campo degli MP3 e della miopia di chi si trovava alla guida in quel momento, ha perso molto del proprio peso specifico. Sono giusto un paio d’anni che il trend è di nuovo in crescita, anche se molti pensano che sia come l’entusiasmo e vigore che coglie chi, malato, è sul punto di esalare l’ultimo respiro, da qualche parte si dovrà pur trovare sostentamento. Riassumendo: la stampa internazionale, o almeno una parte della stampa internazionale, sostiene che i Maneskin non siano rock, tutto più che vero. Stare però a giudicarli come se lo fossero è un errore marchiano. Del resto, se si pensa a Roma, per dirla con Pitchfork, vengono in mente centinaia di cose per cui è famosa prima del rock, così come pensando a Pitchfork vengono in mente un sacco di cose per cui è famosa prima che la credibilità sul fronte della critica musicale.