USA, i Maneskin rompono gli strumenti sul palco: polemiche sui social

«Dunque, tutto questo non era assolutamente previsto e forse siamo andati un po’ troppo oltre… ma l’abbiamo adorato! A parte il caos e la distruzione a Las Vegas, il nostro viaggio nordamericano è appena finito e ci manca già ogni momento. Non potremmo essere più felici del tempo che abbiamo passato con voi e dell’amore che ci avete dimostrato. L’energia che avete portato a ogni live ha reso questo tour semplicemente memorabile. Facciamo il conto alla rovescia per il prossimo». Così i Maneskin commentano il concerto a Las Vegas sulle loro pagine social. Durante l’evento, i Maneskin rompono strumenti sul palco negli USA, ricordando così a loro modo le grandi stelle del rock internazionale.

Maneskin rompono strumenti sul palco in Usa: le foto sui social

Si conclude così il Loud Kids Tour, dove i Maneskin avevano anche invitato Fedez. Il rapper marito di Chiara Ferragni non ha mancato di postare una storia su Instagram dedicata proprio a questo evento. Al termine dello show, l’adrenalina sarebbe stata talmente tanta che il gruppo avrebbe iniziato a spaccare tutto. I Maneskin hanno poi postato tutto sui loro social e hanno atteso i commenti del pubblico, che non hanno tardato ad arrivare.

I commenti sono 1083 su Facebook nel momento in cui si scrive. «C’è stato un tempo in cui questa band mi piaceva, ma il voler essere troppo Rock’n’roll uccide il Rock’n’roll. Sono diventati l’ombra della loro musica, è triste» si legge in un commento in inglese da parte di un utente sotto al post. «Che modo di concludere! Siete stati tutti fantastici a Ft Lauderdale/Miami! Per come suona, probabilmente aveva bisogno di un nuovo basso😍Rock on! Rendete il futuro del rock molto luminoso» commenta, invece, un’altra utente straniera.

Il concerto a Las Vegas

Dopo il concerto in Giappone, i Maneskin hanno dalla loro un grandioso successo internazionale. Il concerto di Las Vegas è solo l’ultima ciliegia del 2022 dopo l’uscita del singolo The Loneliest, che ha sbaragliato ogni concorrenza anche sui social.

Ora, la band ha dichiarato di non vedere l’ora che arrivi il prossimo tour per poter ritrovare quell’energia che li ha fatti scatenare sul palco, con buona pace dei detrattori.