Maneskin a Roma, evento top secret per l’uscita dell’album: come partecipare

«Amicx italiani, finalmente tocca a noi! Il prossimo 19 Gennaio a Roma, le nostre rockstar preferite, in collaborazione con Sony Music e Spotify, hanno organizzato un evento unico per festeggiare l’uscita del nuovo album ‘RUSH!’». Così l’account Twitter dell’Official Fan Club dei Maneskin informano sull’evento segreto a Roma in occasione del nuovo album. Come partecipare?

Roma, Maneskin e l’evento segreto: come partecipare

Per partecipare all’evento, ci si deve recare al link indicato nel Tweet. Successivamente, ci si deve iscrivere al sito e acconsentire ai dati personali. Il regolamento completo si trova direttamente nella pagina, al link indicato nelle istruzioni. L’evento è riservato a chi ha più di 14 anni. Non si sa la location specifica dell’evento a Roma. Quello che si sa è che è stato pubblicato un video dove Thomas Raggi suona un assolo sulla terrazza del Campidoglio. Si tratterebbe di una marcia nuziale in chiave rock. La data dell’evento è prevista per il 19 gennaio, ma dalle istruzioni emerge poco altro.

In ogni caso, l’evento nasce per festeggiare l’arrivo del nuovo album della band romana ormai famosa in tutto il mondo, Rush. L’album uscirà ufficialmente il 20 gennaio 2023, mentre il singolo omonimo uscirà nello stesso giorno su Spotify.

Le tracce del nuovo album

Le tracce del nuovo album sono già state rese note: Own My Mind, Gossip ft Tom Morello, Time Zone, Bla Bla Bla, Baby Said, Gasoline, Feel, Don’t Wanna Sleep, Kool Kids, If Not For You, Read Your Diary, Mark Chapman, La Fine, Il Dono Della Vita, Mamma Mia, Supermodel e The Loneliest. Anche la copertina del nuovo album è stata già pubblicata sulle pagine della band.

«No, penso che abbiamo fatto l’esatto contrario. Questo disco, in realtà, è impossibile da etichettare. È impossibile farlo entrare in una scatola o dire che è rock, pop, qualunque cosa. Siamo andati nella direzione opposta perché ci sembra di vivere in un’epoca in cui i generi musicali verranno cancellati e parleremo solo di buona musica e cattiva musica» aveva spiegato Damiano in un’intervista.