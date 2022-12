Maneskin, rissa al concerto: Damiano ironizza su una fan della Lazio

Durante il concerto dei Maneskin, a Philadelphia al Fillmore, dove si è registrato il tutto esaurito, si è scatenata una rissa sotto il palco. Tuttavia, dopo che la situazione si è placata Damiano ha sdrammatizzato l’episodio con l’ironia facendo una battuta su una fan presente nella folla con la maglia della Lazio.

La rissa al concerto dei Maneskin e la battuta di Damiano

Rissa sotto al palco al concerto dei Maneskin, è accaduto a Philadelphia e il video dell’accaduto è divenuto subito virale sul web. Nel mezzo di uno pezzo più famosi della band, i fan, presi dall’adrenalina della musica, si sono accalcati sotto al palco creando scompiglio e generando una rissa. Damiano ha subito interrotto il concerto, per far intervenire la sicurezza per far allontanare l’aggressore della vicenda, ricordando a tutti i fan presenti che «La violenza è una str…ata, rispettiamo sempre chi abbiamo vicino». Dopo il triste avvenimento il concerto è stato ripreso regolarmente.

Damiano si è poi reso simpatico e ha cercato di sdrammatizzare con una battuta: «La cosa peggiore? La ragazza con la maglia della Lazio». Infatti nel video registrato e postato sui social si nota che nella folla accalcata sotto al palco c’è una ragazza con una maglietta del celebre club italiano.

Houve briga entre 2 pessoas no show de ontem, na Philadelphia, que foram retiradas pela segurança. "Isso nunca aconteceu antes. Respeitem as pessoas que estão perto de vocês, especialmente se estiver ao lado dos fãs de Måneskin… e obrigado por tirarem a atenção de todo mundo" pic.twitter.com/Gs75DzAMZ8 — Portal Måneskin Brasil | Fansite (@PortalManeskin) November 30, 2022

La replica del club di Roma

Sulla battuta di Damiano dei Maneskin è arrivata puntualmente la risposta del club della Lazio, che su Twitter ha scritto al cantante: «Siamo fuori di testa, ma diversi da loro». La squadra di calcio ha voluto fare ironia sulla frase di Damiano attraverso le parole della canzone «Zitti e buoni», hit che ha fatto vincere il Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest 2021 alla rock band italiana.

Nonostante la rissa comunque, il successo dei Maneskin negli Stati Uniti continua e la band è ormai entrata nell’olimpo della musica internazionale.