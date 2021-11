I Maneskin rispondono a Pillon: smoking e papillon a Los Angeles

Dal “reggiseno per uomo” agli smoking con tanto di papillon. I Maneskin proseguono il loro momento d’oro e lo fanno ancora una volta con energia, stavolta sul palco del gala degli American Music Awards. Los Angeles e il Microsoft theatre si sono scatenati al ritmo di Damiano e della sua band, sempre più protagonisti della scena rock mondiale. Nessun premio, però. Solo il trascinante incitamento del pubblico, scatenatosi al ritmo di Beggin’.

La polemica tra i Maneskin e il senatore Pillon

Ciò che ha fatto sorridere è stato, però, il look dei Maneskin. Dopo le polemiche della scorsa settimana, con il senatore della Lega Simone Pillon ad attaccare Damiano e soci per l’abbigliamento sul palco degli Mtv Europe Music Awards, è arrivata la risposta. Proprio il frontman Damiano aveva risposto tramite social a Pillon, scrivendo: «Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon??». Così è stato. Eleganti come non mai, i Maneskin hanno incantato tutti con la loro energia e la loro musica, rispondendo in maniera sarcastica al senatore attraverso il proprio aspetto. Quest’ultimo aveva attaccato criticando il look in «in culottes e giarrettiere» proprio di Damiano e sottolineando che «Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo».

American Music Awards: trionfano i BTS

Con tre premi, tra cui artista dell’anno, i mattatori della serata sono stati però i BTS. La boy band sudcoreana ha superato Taylor Swift, Drake, i The Weeknd e gli stessi Maneskin, dimostrando ancora una volta tutto il proprio appeal sulle nuove generazioni e non solo. «Sette ragazzi dalla Corea, uniti dall’amore per la musica, hanno incontrato il sostegno di tutto il mondo», ha dichiarato RM dei BTS, aggiungendo che «tutto questo è un miracolo. Seriamente, non lo daremmo mai per scontato». Oltre a essere incornati artista dell’anno, la band ha vinto il premio di miglior duo o gruppo pop e ha ottenuto un riconoscimento per la canzone pop preferita, Butter.