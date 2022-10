Maneskin, è morto il nonno di Damiano: «Oggi mi fai piangere»

«Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere «il nonno del cantante». Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo». Così Damiano dei Maneskin racconta sui social il dolore per la perdita del nonno morto.

Maneskin, nonno Damiano morto: la reazione dei fan

«Sono sicura che tuo nonno era una persona straordinaria e solidale e non smetterà mai di amarti» commenta un utente in inglese. Ormai i Maneskin sono un fenomeno internazionale e la loro ultima canzone è salita in cima alle classifiche. «I nonni sono patrimonio dell’umanità 😍😍 sarà sempre con te e fiero di te .. condoglianze» scrive un altro utente in italiano.

«Dami…❤️sono sicura che queste parole dolcissime saranno arrivate fino alla sua nuova dimensione, colpendolo al cuore, come solo tu sai fare» si legge ancora su Instagram. Il legame tra i Maneskin e il proprio pubblico è davvero forte, come hanno dimostrato anche i tantissimi concerti andati sold out in pochissimo tempo.

Damiano deve affrontare un grande dolore

Per Damiano è un momento di dolore per la perdita di una persona così importante nella sua vita. Suo nonno è sempre stato fiero di lui ed è stato il primo a credere nel suo talento, come confessa il frontman dei Maneskin direttamente sui social.

In questo periodo, i Maneskin stanno esplorando nuovi orizzonti in termini di argomenti. In particolare, con il singolo The Loneliest, la band ha affrontato per la prima volta il tema della solitudine in modo completamente rivoluzionario, ovvero in pieno stile Maneskin. Solo Damiano ha attualmente circa 5,2 milioni di followers su Instagram.