I Maneskin suoneranno agli Mtv VMA’s e al Global Citizen Live

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono inarrestabili. I Maneskin continuano il loro successo in giro per il mondo a suon di premi ed esibizioni ad eventi planetari. Dopo il live romano davanti a 70 mila persone e il tour internazionale, la band capitolina sarà infatti negli States per due line up eccezionali. Il 28 agosto infatti suonerà agli Mtv VMA’s 2022, dove concorrerà anche per due premi, mentre a settembre tornerà sul palco di New York per il Global Citizen Live, festival benefico contro la fame nel mondo. Accanto a loro i pezzi da 90 della musica mondiale, dai Metallica a Lizzo e Mariah Carey.

I Maneskin agli Mtv Video Music Awards 2022 con Lizzo e Blackpink

I Maneskin amano gli Usa e gli States osannano la band romana. Dopo il Lollapalooza di Chicago, Damiano & Co. saranno fra i protagonisti degli Mtv Video Music Awards 2022, noti anche come VMA’s, il 28 agosto al Prudential Center di Newark. Oltre a suonare la nuova hit Supermodel dal vivo, concorreranno anche per due categorie. I Maneskin sono infatti in lizza per il premio come “Best New Artist” e “Best Alternative Video” con I Wanna Be Your Slave, brano di cui hanno realizzato una versione con Iggy Pop. Come ricorda l’Hollywood Reporter sono i primi italiani a ottenere tale riconoscimento. Intanto anche raggiunto per la terza volta in 12 mesi la vetta della classifica US Alternative Radio, gli unici al mondo secondo Mediabase.

Non solo Maneskin. La line up degli Mtv VMA’s è ricca di grandi artisti, da Lizzo alle Blackpink. L’artista di Detroit e autrice di About Damn Time, è attesa sul palco di Newark con 2 Be Loved, nuovo estratto dal suo album Special. Concorrerà inoltre per quattro riconoscimenti, tra cui l’ambito “Best Artist”. Gli Usa sono pronti ad accogliere le Blackpink, fenomeno del K-Pop al femminile. Porteranno dal vivo per la prima volta in America la loro hit Pink Venom, estratta dal disco Born Pink che uscirà a settembre. Attese poi anche le esibizioni di Anitta, J Balvin, Marshmello e Panic! At the Disco. La votazione dei fan per le varie categorie è aperta fino a venerdì 19 agosto sul sito ufficiale di Mtv ad eccezione del “Best Artist”, che accetterà preferenze fino alla diretta dello show.

Non solo Mtv VMA’s, Damiano & Co. torneranno al Global Citizen Live

Maneskin protagonisti, come lo scorso anno, anche del Global Citizen Live. Il 24 settembre a New York tornerà il festival che intende combattere la fame nel mondo e raccogliere fondi per i Paesi meno abbienti. Giunto quest’anno alla decima edizione, l’evento planetario intende anche porre l’accento sui cambiamenti climatici e la salute del pianeta sempre più in difficoltà. Sul palco oltre alla band romana anche i Metallica, Mariah Carey, Charlie Puth, i Jonas Brothers, Rosalìa e Mickey Guyton. Presentatrice dell’evento sarà Priyanka Chopra. Ad Accra, capitale del Ghana, ci sarà un altro evento parallelo che celebrerà anche i 65 anni dell’indipendenza nazionale. Sul palco Usher, SZA, Stormzy, H.E.R. e altri ancora da annunciare.