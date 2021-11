I Maneskin aprono il concerto dei Rolling Stones, a Las Vegas è un successo

Finalmente la grande notte dei Maneskin, annunciata da Jimmy Fallon, è arrivata: la band romana, vestita a stelle e strisce, ha aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas con una performance potente, una mezz’ora di rock puro acclamata dal pubblico dell’Allegiant Stadium, in attesa di Mick Jagger e compagni. Un’altra pietra miliare della carriera dei Maneskin, arrivata dopo il debutto negli States a New York e il concerto successivo a Los Angeles.

🎥 | “MAMMAMIA” live tonight at Allegiant Stadium in Las Vegas. 💫 2/2 pic.twitter.com/SgdZS50ICx — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) November 7, 2021

Maneskin a Las Vegas, la scaletta che ha conquistato il pubblico

«Ciao Las Vegas! È un onore essere qui ed avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre». Così il frontman Damiano ha salutato il pubblico. Poi la musica. Subito due brani in italiano dall’ultimo album Teatro d’Ira: In nome del Padre e Zitti e Buoni, con cui hanno vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest. Poi una decina di pezzi suonati (e cantati) con grande energia da Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, apprezzati dal pubblico. Ovviamente non è mancata la cover Beggin’, brano che ha reso famosi di Maneskin negli Stati Uniti e grazie al quale hanno già ottenuto il disco di platino nel Paese, oltre a un impressionante numero di ascolti su Spotify. E nemmeno l’ultima hit della band, l’applauditissima Mamma Mia. In scaletta anche un omaggio a Iggy Pop e agli Stooges, I Wanna Be Your Dog, mentre a chiudere il live d’apertura (ecco gli altri italiani saliti sul palco con star straniere) è stato un brano dal titolo simile, I Wanna Be Your Slave, definita da Damiano la canzone preferita della band. Poi i Rolling Stones. Ma intanto i Maneskin, al debutto in uno stadio, avevano già conquistato buona parte del loro pubblico.

@thisismaneskin was amazing. Never thought I’d get to see them 🥺 pic.twitter.com/T3rLTmJofd — ケンダル (@miyavizmm) November 7, 2021

Maneskin a Las Vegas, il ringraziamento da parte di Mick Jagger

Appena salito sul palco, Mick Jagger ha salutato e ringraziato i Maneskin per aver scaldato il pubblico, mentre sui social piovevano messaggi di apprezzamento, come «Fantastici, emanano energia positiva», «Ero venuta per i Rolling Stones, ho scoperto di essere qui per il chitarrista dei Maneskin» e «Non so chi siete ma state spaccando».