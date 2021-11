I Maneskin ai Grammy Awards senza Victoria

È giallo sull’assenza di Victoria De Angelis sul palco del Grammy Awards 2022. La bassista dei Maneskin, infatti, non era con i suoi compagni di band in occasione della presentazione della manifestazione andata in scena a Los Angeles. A quanto pare la bassista è rientrata prima in Italia, ma i motivi rimangono un mistero. Sul palco, invece, nell’inusuale veste di presentatori c’erano gli altri membri del gruppo rivelazione dell’anno che, senza parlare dell’assenza di Victoria hanno detto, in un inglese perfetto: «Siamo onorati di annunciare alcune delle candidature e di partecipare a questa incredibile celebrazione della musica».

Maneskin, il tweet di Victoria assente ai Grammy: «Faccio il tifo per voi»

Mentre Damiano David insieme a Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno svelato i nomi dei candidati nelle categorie riservate alla musica classica, la bassista si trovava a Roma. Lo ha fatto sapere lei stessa in un tweet pubblicato per rassicurare i fan del gruppo sulla sua assenza: «Sfortunatamente non ho potuto partecipare all’annuncio delle candidature, ma sto seguendo la diretta streaming e faccio il tifo da casa». Nessun riferimento al motivo che l’ha costretta a disertare un palco così importante.

Unfortunately I was unable to attend the nominees announcement, but I’m following the live streaming and I’m rooting from home!

Xx 💘 — Victoria (@vicdeangelisss) November 23, 2021

I Maneskin, intanto, continuano a dominare la scena internazionale. Sebbene non siano stati nominati i ragazzi romani hanno partecipato alla presentazione delle candidature ai Grammy 2022, salendo sul palco come annunciatori al fianco di artisti come i BTS, che avevano già incrociato durante gli AMA’s, e la quattro volte vincitrice del premio H.E.R. La band romana aveva annunciato la sua presenza con un tweet: «Siamo entusiasti di essere tra i presentatori». La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 31 gennaio negli Usa.

Maneskin, un 2021 da record

Per loro nessuna candidatura ai Grammy 2022. I Maneskin possono, comunque ringraziare un 2021 che li ha visti scalare le vette del successo in maniera vertiginosa. Come sintetizza bene il sito dei Grammy che ha riconosciuto il loro talento con un articolo in cui definisce gli artisti romani «gli eroi gram-pop italiani che hanno appena riportato in voga una canzone di 54 anni». Il riferimento è a Beggin la cover che li ha traghettati verso una folla impazzita di fan oltre oceano. Ma da Mammamia a Zitti e buoni, l’elenco dei successi è molto lungo.