Per girare il video del nuovo singolo dei Maneskin ‘The Loneliest’, Damiano David ha rischiato grosso. L’arista capitolino ha infatti confessato su YouTube di aver pensato di morire annegato durante i ciak.

Maneskin, Damiano: «Nel video di The Loneliest ho rischiato di morire affogato»

I Maneskin hanno girato il video del loro nuovo singolo, ‘The Loneliest’, in cui Damiano David perde la vita. Il brano, uscito su YouTube e altre piattaforme il 6 ottobre, ha già totalizzato oltre 720mila visualizzazioni, entrando subito in tendenza. Si tratta di una ballad con assoli di chitarra, con uno dei testi più personali per Damiano.

Il cantautore ha rivelato di aver composto il brano a Los Angeles e di aver immaginato come si sentirebbe se dovesse perdere tutte le persone che ama o se, al contrario, fossero loro a perdere lui. Durante i momenti trascorsi oltreoceano ha raccontato di essersi sentito solo e lontano da casa, nonostante avesse accanto a sé gli altri tre membri della band. Da questo senso di lontananza e assenza è nato il brano che sta già scalando le classifiche, aggiungendo un altro tassello alla carriera folgorante dei Maneskin.

Per realizzare il video, tuttavia, sembra che il frontman della band stavolta abbia rischiato grosso. Nelle prime immagini si vede Damiano sottacqua, con gli occhi chiusi e senza vita. Sembra che per ottenere questa realistica performance, durante le riprese il cantante si sia dovuto calare con dei pesi in acqua, e rimanere nel fondo con il fiato sospeso per diverso tempo. «Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi. Ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio», ha raccontato il cantante.

Il video del nuovo singolo della band capitolina

Cosa succede nel video? La prima immagine è proprio del frontman sottacqua, con gli occhi chiusi e senza vita. La scena successiva ritrae un funerale bucolico con una sparuta folla in nero. La bara è portata a spalla dai quattro membri del gruppo (Damiano, Victoria, Ethan e Thomas), in total look Gucci.

Mentre qualcuno piange e il celebrante benedice la salma, i quattro gettano fiori sul feretro e inizia a piovere a dirotto. Le immagini della cerimonia si alternano con momenti in cui Damiano si trova sott’acqua in un crescendo di pathos che lo porta a sputare acqua proprio come se, appunto, fosse annegato.

Sotto il diluvio, Damiano si alza in piedi e legge una lettera scritta a mano mentre urla al cielo squarciato da un fulmine. Lasciato solo vicino alla tomba, il ragazzo si getta per terra mentre tutti, compresi i compagni della band, se ne vanno. Salvo poi tornare mentre inizia ad arrivare l’alba e lui, ancora una volta, si getta nell’acqua che ha coperto la bara, riportando la scena al punto di partenza.

Scritto e diretto splendidamente da Tommaso Ottomano, questo racconto a tinte dark quasi burtoniane amplifica la potenza della canzone stessa.