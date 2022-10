Maneskin, Damiano: «La mia voce? Ho una malformazione alle corde vocali»

«Ho una malformazione alle corde vocali con un buco in mezzo». Questo è il segreto della voce potente di Damiano dei Maneskin. Il frontman del gruppo rock italiano lo ha detto pubblicamente vista l’uscita del nuovo brano The Loneliest. In più, l’occasione è stata utile anche per annunciare le nuove tappe italiane in tour: allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e a San Siro lunedì 24 luglio 2023.

Damiano dei Maneskin parla della sua voce

«Le mie corde vocali sono un po’ particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo» ha spiegato Damiano dei Maneskin al programma radiofonico W l’Italia di RTL 102.5. Damiano ha anche raccontato come hanno realizzato una particolare scena, dove sembra in acqua: «Mi hanno messo dei pesi, per stare giù, ma per le prime due o tre take hanno esagerato e ho pensato che sarei morto sul serio» ha confessato il cantante.

«Siamo pronti a continuare la nostra tournée e a pubblicare nuova musica nel 2023» spiega. In più, la band ora sta girando il mondo. Stati Uniti, Brasile, Europa, Giappone. Insomma, la ruota gira a favore dei Maneskin!

Il nuovo singolo

Il nuovo singolo sta già facendo impazzire TikTok. Infatti, sulla piattaforma social basta dare un’occhiata alle musiche di tendenza per incontrare alle prime posizioni proprio il nuovo singolo, The Loneliest. La band era stata anche ospite a Che Tempo Che Fa su Rai Tre, dove avevano raccontato la loro storia e l’esperienza del nuovo singolo.

Proprio nella trasmissione, i Maneskin avevano annunciato le tappe del nuovo tour in Italia. Insomma, una grande emozione per Roma – che li ha visti nascere artisticamente – e Milano. Il nuovo singolo è già primo nella classifica mondiale, a dimostrazione del loro successo.