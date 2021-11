Maneskin vs. Cugini di Campagna: la polemica che non ti aspetti

Quando di sabato apri il concerto dei Rolling Stones e di lunedì ti senti bacchettare dai Cugini di Campagna. Succede ai Maneskin, la band cult del momento che, reduce dal successo planetario degli ultimi mesi, stamane è svegliata con una notifica Facebook. Era quella del popolare gruppo I Cugini di Campagna che accusava Damiano e gli altri di copiargli il look.

I Cugini di Campagna bacchettano i Maneskin

«Basta copiare i nostri abiti» scrivono I Cugini di Campagna – si spera – con ironia. I Maneskin, infatti, a Las Vegas si sono presentati sul palco degli Stones con una tutina che ricorda una di quelle scelte dalla band che ha esordito negli anni 70, e lì sembra essere rimasta.

Le tutine scintillanti che riproducevano la bandiera americana, in realtà, erano un omaggio di Damiano, Vic, Ethan e Thomas al Paese del quale erano ospiti, ma ai Cugini non è sfuggita la somiglianza tra il look della band romana e il loro.

Il look “copiato” dai Maneskin

A riprova dello “sfregio”, sulla pagina ufficiale dei Cugini è apparso uno scatto che mette a confronto il look a stelle e strisce di Damiano David e quello di Nick Luciani.

Di lì, l’accusa. «I Maneskin si sono esibiti negli Usa, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I cugini di campagna». Qualche minuto dopo, un nuovo post: «Fate qualcosa di meglio, come noi abbiamo fatto con la vostra Zitti e buoni», hanno scritto i “capelloni” per punzecchiare nuovamente i Maneskin, in riferimento alla cover eseguita qualche settimana fa a una festa di paese.

La polemica stilistica avviata dagli interpreti di Anima Mia nei confronti del gruppo che canta Beggin ha allietato il lunedì mattina della rete tra chi ha proposto di chiedere ai Rolling Stones di aprire il prossimo concerto dei Cugini di Campagna per calmare gli animi e chi ha ricordato ai Cugini di Campagna che a loro volta hanno copiato il look da Wonder Woman.