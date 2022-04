Maneskin, dopo l’insulto a Putin arrivano le polemiche

La California li ha accolti con applausi e standing ovation. Sotto al palco del Coachella hanno ballato in migliaia e hanno urlato alle battute comiche e ai messaggi pro-Ucraina lanciati da Damiano. Eppure il successo riscontrato dai Maneskin durante l’esibizione al celebre festival musicale è stato tutt’altro che universale. Non è piaciuta proprio a tutti la scelta della band romana di esprimere platealmente il proprio supporto alla resistenza ucraina, impegnata nella propria difesa dall’invasione della Russia. Damiano ha dedicato Gasoline al popolo ucraino e urlato «Free Ucraina, Fuck Putin». E proprio da qui sono partite le polemiche.

Le critiche sui social: dal «so’ ragazzi» all’attacco di Rubio

La presa di posizione di Damiano e soci ha fatto il giro del mondo. L’urlo del leader dei Maneskin e la speciale dedica di Gasoline ha però generato anche molte polemiche. Un utente scrive, ad esempio: «So’ ragazzi, plagiabili, ricattabili, non sanno che c… dicono!! Si fanno trasportare dall’onda! E.. come tutti i ragazzi si sentono onnipotenti, forza della gioventù! Non si rendono conto fino a quando non ci sbattono il muso!». Poi un’altra chiede sarcasticamente: Damiano dei Måneskin urla ‘Fuck Putin!’ dal palco. Ma la domanda è: Chi è Damiano dei Måneskin?». E arriva anche l’attacco di Chef Rubio, che chiede alla band «vista la visibilità che hanno, scrivessero e cantassero una canzone per Gaza, per la Palestina e invitassero a boicottare sotto tutti i fronti Israele».

Sarebbe bello che @thisismaneskin , vista la visibilità che hanno, scrivessero e cantassero una canzone per #Gaza, per la #Palestina e invitassero a boicottare sotto tutti i fronti #Israele. Nell’attesa @lauraboldrini @EnricoLetta @pdnetwork dovreste condannarlo voi sto schifo🇵🇸 https://t.co/T7yGUxg2ca — Rubio (@rubio_chef) April 19, 2022

Gli applausi del Parlamento di Kyiv

Ma non solo critiche, anzi. Alle decine di tweet contro la band si contrappone l’apprezzamento delle autorità ucraine. Applausi dal Parlamento: «I vincitori dell’Eurovision, la rock band italiana Maneskin, hanno espresso il loro sostegno all’Ucraina e hanno cantato la loro nuova canzone Gasoline. L’esibizione è stata accompagnata dalle immagini dell’attacco russo all’Ucraina e delle persone colpite dalla guerra». Sui social Ukraine Now ha sottolineato anche che «la band italiana ha rifiutato un tour in Russia in solidarietà con l’Ucraina». E anche tanti utenti comuni si sono schierati al fianco di Damiano e del gruppo rock.

La risposta di Damiano: «Benvenuti in Italia»

Nessuno scontro frontale, però, sui social. Per i Maneskin ha scelto di rispondere il solo Damiano, che ha sfruttato la potenza di Instagram. Una story, con sfondo integralmente nero e una semplice frase con tanto di bandiera tricolore: «Benvenuti in Italia». Una risposta secca, che dimostra come la band non abbia apprezzato gli attacchi dei propri connazionali.