Maneskin, premio agli American Music Awards per la miglior canzone rock

Dopo le vittorie a Sanremo, Eurovision, MTV EMA e MTV VMA, i Maneskin trionfano anche agli American Music Awards. Con un look provocatorio come al suo solito, il quartetto romano si è aggiudicato il premio per la miglior canzone rock con il brano Beggin.

Maneskin vincono agli American Music Award

La serata di premiazione si è svolta domenica 20 novembre al Microsoft Theatre di Los Angeles. L’evento, che riconosce gli artisti e la musica più popolari, ha designato la cover del gruppo capitanato da Damiano David, brano reso famoso per la prima volta dai Four Seasons nel 1967, come la canzone rock preferita dell’anno. I Maneskin hanno così sorpassato avversari del calibro di Kate Bush, Foo Fighters, Imagine Dragons con JID e Red Hot Chili Peppers.

Come da tradizione, la band si è presentata sul palco con un look eccentrico: tutti e quattro i membri avevano eleganti giacche e cravatte ma al tempo stesso reggicalze/pantaloni. Agli American Music Awards erano in nomination anche in altre tre categorie oltre a quella in cui hanno vinto: New Artist of the Year (ha trionfato Dove Cameron), Favorite Pop Duo or Group (attribuita aii BTS) e Favorite Rock Artist (ha vinto Machine Gun Kelly).

I vincitori

Per quanto riguarda gli altri protagonisti degli AMA, la regina della serata è stata Taylor Swift che si è aggiudicata ben sei premi: Artist of the Year, Favorite Music Video (con All Too Well: The Short Film), Favorite Female Pop Artist, Favorite Female Country Artist, Favorite Pop Album e Favorite Country Album, in entrambe le categorie con Red (Taylor’s Version). Questi invece alcuni degli altri artisti che hanno ricevuto un riconoscimento: