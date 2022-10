Mandragora, cos’è e come distinguerla dagli spinaci

Nella giornata di oggi è scoppiato un vero e proprio caso a Pozzuoli: diverse persone sono state ricoverate in ospedale per aver mangiato Mandragora al posto di spinaci. Ma come si può distinguere questa pianta e come riconoscerla? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Cos’è la Mandragora

La Mandragora è una pianta che si trova in tutto il Mediterraneo. Come riportato anche da altre fonti, come l’Ansa, tutte le sue parti possono essere nocive per il corpo umano, perché contengono elementi allucinogeni. Le foglie della Mandragora sono oblunghe e ovali, mentre le sue radici sono spesse. Nel libro Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse è possibile leggere una descrizione accurata di questa pianta: «Le proprietà farmacologiche della pianta erano note fin dall’antichità. Tutte le sue parti sono velenose e contengono alcaloidi come scopolamina, atropine e ioscina. La pianta era usata a scopo lenitivo, analgesico, anestetico e afrodisiaco, ma anche per le proprietà allucinogene».

La descrizione continua e si concentra su casi simili a quelli avvenuti a Pozzuoli: «Ci sono diversi report di avvelenamento accidentale per la sua grande somiglianza con altre piante comuni e commestibili, come alcuni tipi di lattuga, o per il consumo da parte dei bambini delle sue bacche».

Come riconoscere la pianta dagli spinaci

Riconoscere questa pianta dagli spinaci può essere complicato. Tuttavia, occorre prestare attenzione al picciolo: quella della Mandragora è liscio mentre quello della borragine sembra avere tante spine su di sé. Inoltre, è bene osservare le foglie. Come detto in precedenza, quelle della Mandragora sono ovali e oblunghe, a volte anche strette. Quelle della borragine, dunque degli spinaci, sono ovali con foglie che sono anche fastidiose al tatto.

Cosa fare poi se si è intossicati dalla Mandragora? È fondamentale recarsi in ospedale il prima possibile, dove si verrà sottoposti a una terapia speciale, la Fisostigmina che permetterà di curare l’intossicazione.