Manchester United in vendita: da Beckham ad Apple, i possibili compratori

Il Manchester United sarebbe in vendita. La famiglia Glazer, proprietaria della squadra inglese ormai da 17 anni, ha fatto sapere che accetterebbe volentieri l’ingresso di nuovi investitori all’interno del club. E la proprietà ha aperto anche alla cessione. Un momento che potrebbe essere epocale per uno dei club più famosi al mondo, ma che ormai da tempo non vive gli antichi fasti fatti di successi nazionali e continentali. A pochi giorni dallo scontro con Cristiano Ronaldo, ormai fuori rosa dopo le esternazioni contro il tecnico Ten Hag, adesso i Glazer fanno i conti con una lunga lista di possibili compratori. Si va dai colossi della big tech e dei social network fino a uno dei più famosi e apprezzati ex calciatori dei Red Devils.

Manchester United in vendita, David Beckham ci pensa

Sarebbe David Beckham l’ex stella del Manchester United intenzionata a rilevare il club. A rivelarlo è il Financial Times, che lancia l’indiscrezione secondo cui l’ex esterno inglese, che ha vestito la maglia dei Red Devils prima delle avventure al Real Madrid, al Milan e ai Los Angeles Galaxy, starebbe dialogando con alcuni investitori. L’obiettivo è quello di formare una cordata di cui sarebbe volto e capofila, per tentare di rilevare il club, che i Glazer valutano però 7 miliardi di sterline. L’unico problema è che Beckham ha già impegni simili con gli americani dell’Inter Miami e sembra difficile ipotizzare un tentativo solitario, che intaccherebbe e non di poco il proprio patrimonio.

Apple interessata ai Red Devils

D’altra parte, il The Times e quotidiani locali come il Manchester Evening News sono certi che ad essere più vicina all’acquisto ci sarebbe un’altra società tra le più famose e importanti al mondo. Si tratta di Apple, che avrebbe già avanzato un’offerta da 5,8 miliardi di dollari firmata dall’amministratore delegato Tim Cook. Anche il Daily Star ha parlato della trattativa, ipotizzando addirittura che la famiglia Glazer abbia già incontrato i vertici del colosso americano. A fare da mediatore sarebbe il gruppo Raine, scelto per consulenza finanziaria mirata alla vendita della società.

Amazon e Meta sulle tracce del Manchester United

E infine è stato il The Independent a rivelare che tra i possibili compratori del Manchester United ci sarebbero anche Meta e Amazon. Nel primo caso appare una trattativa tutt’altro che semplice. Meta vive un momento difficile, con grandi perdere economiche dovute soprattutto al fallimento del metaverso. Sembra improbabile che Mark Zuckerberg, che intanto sta licenziando un gran numero di dipendenti, possa investire nel calcio. Diverso il discorso relativo ad Amazon, nonostante le voci di 10mila licenziamenti pronti in tutto il mondo. Il Daily Telegraph, infine, lancia un altro nome. Si tratta di quello di Sir Jim Ratcliffe, uno degli uomini più ricchi del Regno Unito, proprietario dell’azienda chimica Ineos.